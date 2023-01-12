وكيل ديوان ممثل الحاكم في الظفرة يتوج الفائزين بـ«مزاينة مدينة زايد»

أبوظبي (وام)

توج ناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أمس، الفائزين بالمراكز الأولى لأشواط سن الحقايق في مزاينة مدينة زايد للإبل، ثالث محطات مهرجان الظفرة بدورته الـ«16».

حضر التتويج عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط حقايق لإبل أصحاب السمو الشيوخ - محليات، عن فوز «نوادر» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وفازت «ذوق» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي بالمركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث «هقاوي» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت في المركز الرابع «وطن» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، وفي المركز الخامس «اليذابة» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي.

وأظهرت نتائج شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 1 - محليات، فوز «ريم الفلا» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني بالمركز الأول، أما في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2- محليات ففازت بالمركز الأول «فن» لمالكها حسين حسن علي سعيد المحرمي.

وفازت بالمركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل 1 - محليات، «رها» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري، وعن شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل 2- محليات، فازت بالمركز الأول «سبا» لمالكها حميد سعيد السيد سعيد المحرمي.

وحصدت المركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - محليات، «مهمة» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - مجاهيم، نالت المركز الأول «الشرقيه» لمالكها خلفان محسن حميد حفيظ المزروعي، بينما فازت بالمركز الأول في شوط حقايق المهجنات الأصايل - محليات، «جمايل» لمالكها ناصر حميد مبارك حربي عريد المنصوري.

وأسفرت نتائج شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم، عن فوز «الحرصة» لمالكها مبارك علي طويرش العامري بالمركز الأول، بينما فازت بالمركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم، «الصلفة» لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري.

وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم، فازت «العشوه» لمالكها عبدالله مساعد سعيد صالح المنصوري بالمركز الأول، أما في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل 2 - مجاهيم، ففازت بالمركز الأول «القعودة» لمالكها حمد عوض ناجي المنهالي.