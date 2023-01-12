6.12 مليار درهم قيمة صفقات «دوفات 2023»

دبي (الاتحاد)

اختُتمت في دبي، أمس، فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا - «دوفات 2023»، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة في هذا المجال، محققاً نجاحاً كبيراً أظهره حجم الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة التي تم إبرامها على مدار ثلاثة أيام، وبلغت قيمتها 6.12 مليار درهم بزيادة 20% عن دورة العام الماضي. ويُعد «دوفات» للصيدلة، والذي تنظمه مؤسسة «اندكس» الوطنية للمؤتمرات والمعارض منذ 28 عاماً من بين أبرز وأهم الفعاليات العلمية والطبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يحظى بدعم من القطاعين العام والخاص داخل دولة الإمارات وخارجها لما يحمله من قيمة علمية وأكاديمية وتجارية تنعكس على قطاع الصيدلة بصفة خاصة، وعلى قطاع التعليم المستمر والقطاع الطبي على وجه العموم. وقد بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المشاركة هذا العام 1.147 شركة وعلامة تجارية من 82 دولة، حيث تنافست كبريات الشركات العالمية على عرض منتجاتها الصيدلانية والطبية، بالإضافة إلى إطلاق أحدث الإصدارات الدوائية والصيدلانية خلال المعرض الذي استقطب أكثر من 26 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

نجاح كبير

وتعليقاً على النجاح الكبير الذي حققه «دوفات» هذا العام، قال الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «دوفات» رئيس «إندكس» القابضة: «يعتبر الحدث من بين أبرز الفعاليات العلمية والطبية والتجارية التي تقام على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، حيث أسهم خلال الثمانية والعشرين عاماً الماضية في تعزيز مكانة قطاع الصيدلة في المنطقة والعالم، وتعزيز مكانة التعليم الطبي المستمر عبر المحاضرات والورش التعليمية التي يقدمها أبرز المختصين من أنحاء العالم كافة».

وأضاف: «نعمل من خلال الفعاليات الطبية والعلمية والاقتصادية الكبرى التي نقوم بتنظيمها سنوياً على تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات على خريطة التجارة والاستثمارات العالمية، ومد جسور التعاون من كبرى المؤسسات العلمية المتخصصة، والشركات العالمية من مختلف أنحاء العالم، وتُعّد الصفقات التي أبرمت خلال هذه الدورة من الحدث، وبلغت قيمتها 6.12 مليار درهم، دليلاً على ما تحمله صناعة الصيدلة والتكنولوجيا من فرص، وتعبيراً عن مكانة دبي المتميزة كمركز اقتصادي كبير».

خريطة الاقتصاد العالمي

نجح «دوفات» عبر دوراته المتعاقبة في أن يكون منصة مثالية للشركات المحلية والعالمية المشاركة، لتبادل الخبرات، وعقد الصفقات والاجتماعات التي أثمرت بلقاء عملاء وموردين ومصنعيّ أدوية جُدد في كل مجالات قطاع الصيدلة والتكنولوجيا، ما شجعهم على تأكيد حضورهم في نسخة العام المقبل، ومن المتوقع أن يزداد حجم المشاركات العام القادم بنسبة 30% عن العام الحالي مما يعزز المكانة التي وصلت إليها دبي ودولة الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي. ويأتي النجاح الكبير الذي حققه «دوفات» نتيجة لتضافر الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق توسيع دوائر الابتكار واستحداث التطبيقات التكنولوجية التي تزيد من إنتاج وتوفير الدواء والمنتجات الصيدلانية المتنوعة.