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شرطة أبوظبي تستعرض منظومتها المرورية في «أبحاث النقل» بواشنطن

شرطة أبوظبي تستعرض منظومتها المرورية في «أبحاث النقل» بواشنطن
13 يناير 2023 01:11

واشنطن (وام)

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شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بوفد ترأسه اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية، في مؤتمر مجلس أبحاث النقل، الذي اختتم أعماله أمس، واستمرت خمسة أيام في العاصمة الأميركية واشنطن.
واستعرض الوفد جهود شرطة أبوظبي التطويرية في تعزيز السلامة، وقدم الرائد مهندس خالد أحمد الزفين المهيري نموذجاً لدراسة تعد الأولى من نوعها عالمياً، تختص بالحوادث الجسيمة في إمارة أبوظبي من خلال التحليل المتقدم في علم البيانات، والتدابير الهندسية والتوعوية اللازمة لتعزيز السلامة المرورية.
وناقش المؤتمر خلال أكثر من 400 جلسة وورش عمل الموضوعات التي تهم صانعي السياسات والإداريين والممارسين والباحثين وممثلي الحكومة والصناعة والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب أحدث الموضوعات ذات الصلة بالمستقبل.

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