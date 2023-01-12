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قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي مدير الأمن العام الأردني

قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي مدير الأمن العام الأردني
13 يناير 2023 01:07

أبوظبي (وام)

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التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء عبيد الله عبد ربه المعايطة، مدير الأمن العام في الأردن والوفد المرافق له، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي ومديري القطاعات.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الشرطية والأمنية.
ووقع معاليه مع مدير الأمن العام في الأردن، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتبادلا الدروع التذكارية.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
مديرية الأمن العام الأردنية
الأردن
فارس خلف المزروعي
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