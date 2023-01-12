«إقامة دبي» تنظم ملتقى الرشاقة المؤسسية

دبي (الاتحاد)

تنظم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع معهد رشاقة الأعمال، ملتقى الرشاقة المؤسسية الحكومي الأول «لماذا، وماذا، وكيف للرشاقة المؤسسية في الجهات الحكومية»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في «سكاي فيو» بدبي، حيث يستضيف المتحدث د. أحمد صدقي رئيس الرشاقة المؤسسية في Riot games، ورئيس الاتحاد الدولي للرشاقة ICAgile.

وأكد العميد حسين إبراهيم أحمد مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤوسسي، أن ملتقى الرشاقة المؤسسية الحكومي الأول، يأتي في إطار حرص إقامة دبي على مواصلة تطبيق استراتيجياتها التطويرية الشاملة، بما يواكب معايير استراتيجية دبي للأداء الحكومي المتميز التي تم اعتمادها في ديسمبر من عام 2022.