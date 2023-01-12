تكريم الفائزين بجائزة البحث العلمي بأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة

الشارقة (وام)

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، وبحضور اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس المجلس، نظمت الأكاديمية أمس حفل تكريم الفائزين بجائزة أكاديمية العلوم الشرطية للبحث العلمي بدورتها الثالثة، وذلك في حفل أقيم على مسرح الأكاديمية.

حضر حفل التكريم الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بجمهورية مصر العربية، وأعضاء مجلس الأكاديمية ومجلسها الاستشاري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، وعدد من رؤساء وممثلي الجامعات والأكاديميات والكليات الشرطية بدولة الإمارات والمديرين العامين بشرطة الشارقة والخبراء والمتخصصين بمجالات البحث العلمي، والشركاء الاستراتيجيين والمشاركين في الجائزة وضباط الأكاديمية وأعضاء الهيئة التعليمية وعدد من منتسبي البرامج التدريبية.

وقال العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، في كلمة له خلال حفل التكريم: «حققت الجائزة حضوراً وانتشاراً كبيراً يشهد لها عدد الباحثين والمتخصصين المشاركين فيها من داخل الدولة وخارجها بمجموع بحوث بلغ عددها 103 لباحثين من مختلف الجنسيات والدول العربية، وبنسبة زيادة عن الدورة الأولى فاقت 33% بالمائة تناولت عدداً من المجالات المستحدثة وهي مجال الأمن السيبراني ودوره في تحقيق الاستدامة الأمنية في الإمارات ومجال الميتافيرس وتطبيقاته في العمل الأمني ومجال المواجهة الأمنية والتشريعية لبعض الجرائم ومنها وسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة جرائم المخدرات».

وأسفرت النتائج عن فوز المقدم الدكتور باسم حسن النقبي في المركز الأول في مجال الأمن السيبراني، وحلّ الدكتور أشرف عبد القادر قنديل في المركز الثاني، أما المركز الثالث فحصل عليه الدكتور بهاء محمد السيد. وفي مجال تطبيقات الميتافيرس في العمل الأمني، نال المركز الأول أفتار لاستشارات تقنية المعلومات، والمركز الثاني أكاديمية شرطة دبي، أما المركز الثالث فحصلت عليه كلية الشرطة بأبوظبي، وأخيراً في مجال المواجهة الأمنية والتشريعية لبعض الجرائم، نال المركز الأول كل من الدكتورة مروة مدحت راشد والرائد الدكتور جاسم حمدان بن جرش، والمركز الثاني حصل عليه كل من الدكتورة أسماء محمد الدرمكي وآمنة الظهوري، في حين حقق المركز الثالث مهرة عبد الرحمن الشحي.