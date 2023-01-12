إشادة دولية بإعلان الإمارات عن الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف COP28
الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف COP28
12 يناير 2023 21:14
شهد إعلان دولة الإمارات، اليوم الخميس، عن الفريق القيادي للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، إشادةً دولية وترحيبا واسعا من عدد كبير من قادة الحكومات والهيئات والمؤسسات الدولية ورواد قطاعات الطاقة والعمل المناخي وأبرز وسائل الإعلام العالمية.
جاءت هذه الإشادة انعكاساً لمكانة دولة الإمارات كوجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الدولية رفيعة المستوى التي تركز على العمل المناخي والتنمية المستدامة، وبفضل سجلها الحافل والممتد عقوداً طويلة في الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً، واسهاماتها في تعزيز نموذج جديد للنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات بهدف تشكيل قطاعات جديدة وتوفير المهارات والوظائف المطلوبة للمستقبل.
شملت قائمة الشخصيات الدولية، التي أشادت بهذا الإعلان، كلا من معالي الدكتور سوبرامنیام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، ومعالي بوبيندر ياداف، وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في جمهورية الهند، وأولافور راغنار غريمسون، الرئيس السابق لجمهورية آيسلندا، ومعالي نيشيمورا اكيهيرو، وزير المناخ الياباني، ومعالي بيلاوال بوتو زرداري، وزير الخارجية الباكستاني، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وسعادة باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وسعادة أيتين بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، وفريد كيمبي، رئيس المجلس الأطلسي، ومعالي سامح شكري، وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر المناخ "كوب27"، وجيم دي بوربون دي بارم، مبعوث المناخ الهولندي، وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) والعديد غيرهم.
ورحب توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في تصريح له بإعلان الإمارات عن الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف (COP28)، مشيراً إلى أن دورة هذا العام من مؤتمر الأطراف (COP) ستركز على اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق أهداف مؤتمر باريس وضمان تحول منطقي ومسؤول في نظم الطاقة العالمية. وأوضح أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في تنفيذ استثمارات في مجال المناخ والحلول المبتكرة التي تهدف لمواكبة الانتقال في قطاع الطاقة، كما تعد واحدة من أكبر الدول المستثمرة في الطاقة المتجددة محلياً وعالمياً.
بدوره، قال معالي بوبيندر ياداف، وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في جمهورية الهند إن "جمهورية الهند ودولة الإمارات تعتبران من الدول الرائدة في العمل المناخي"، مؤكداً دعم الهند الكامل لمؤتمر الأطراف (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا العام.
من جهته، عبر جيم دي بوربون دي بارم، مبعوث المناخ الهولندي، عن تطلع بلاده للتعاون والعمل عن قرب مع دولة الإمارات لضمان نجاح استضافتها لمؤتمر الدول الأطراف (COP28).
وأكد معالي بيلاوال بوتو زرداري، وزير الخارجية الباكستاني أن خبرة دولة الإمارات في العمل المناخي ستسهم في تبني سياسات فعالة للطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
ومن بين الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والدولية التي أشادت بالإعلان، منظمة الأمم المتحدة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ووزارة الخارجية اليونانية، ووزارة الخارجية النمساوية، والتحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب، وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، والمجلس الأطلسي ومركز الطاقة العالمي التابع له، ومكتب اليونيسف بمنطقة الخليج العربي.
بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف (COP28)، تسعى الإمارات إلى الوصول لتوافق في الآراء لتحقيق انتقال واقعي براغماتي وعملي ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة، وإصلاح الأنظمة الغذائية واستصلاح الأراضي، وتعزيز إجراءات التكيّف، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد.
من المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية لمناقشة قضية التغير المناخي واستعراض الحلول المبتكرة التي تدعم التعاون متعدد الأطراف والعمل الدبلوماسي المناخي.
جدير بالذكر أنه تم اليوم الإعلان عن تكليف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيساً معيَّناً لمؤتمر الأطراف (COP28). وجرى كذلك الإعلان عن تكليف كل من معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب بصفتها "رائدة المناخ للشباب في المؤتمر" وسعادة رزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفتها رائدة المناخ في المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.