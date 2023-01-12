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محمد بن راشد يشهد فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للهجن

محمد بن راشد يشهد فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للهجن
12 يناير 2023 20:40

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ظهر اليوم الخميس، بميدان المرموم، فعاليات اليوم السادس لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، حيث تابع سموه تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي أقيمت على مدار ثلاثة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

وتألقت شعارات هجن العاصفة وهجن زعبيل وحصدا الصدارة في الأشواط الرئيسة لسن اليذاع، حيث قاد المضمر راشد محمد مروشد (الشاهينية) لهجن زعبيل لحصد ناموس الشوط الرئيس لليذاع البكار وذلك بتوقيت وقدره 8:58:6 دقيقة.

وبالمقابل، كان التميز من نصيب هجن العاصفة في الشوط الثاني الرئيس لليذاع الجعدان والذي نجح (شاهين) بقيادة غياث الهلالي في الظفر به بعد معركة قوية وذلك بزمن بلغ 9:03:8 دقيقة.

وتألقت هجن الرئاسة من خلال الشوط الثالث لليذاع البكار وذلك عندما قدم سالم سعيد المهيري (الشاهينية) على القمة بزمن وقدره 9:03:8 دقيقة.

وسجلت هجن الشحانية ظهورها القوي من خلال الشوط الرابع لليذاع الجعدان بواسطة (برزان) الذي قاده جار الله عقيل المري للمركز الأول في توقيت بلغ 9:06:7 دقيقة.

وتحقق التوقيت الأفضل من خلال الشوط العاشر لليذاع الجعدان وجاء عن طريق (شاهين) لهجن زعبيل بقيادة راشد محمد مروشد والذي سجل زمناً وقدره 8:57:0 دقيقة.

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