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الإمارات

أمطار على مناطق متفرقة في الدولة

أمطار على مناطق متفرقة في الدولة
12 يناير 2023 19:19

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، واستمرار حركة الرياح الشمالية الشرقية نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س والبحر مضطرب الموج ويصل ارتفاع الموج 7 قدم في الخليج العربي، وانخفضت درجة الحرارة بشكل ملحوظ، حيث سجلت أقل درجة حرارة صباح اليوم على الدولة 3.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بانخفاض يصل إلى 4 درجات عن أمس والذي سجل أقل درجة حرارة على الدولة علي جبل جيس والتي بلغت 7.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
 وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما تيار علوي غربي في طبقات الجو العليا، وشملت مناطق هطول الأمطار طريق وادي مي وأوحلة بالفجيرة، وكلباء بالشارقة، والذي أدى إلى أن يكون الطقس اليوم غائم جزئي بوجه عام وغائم أحيانا ً على بعض المناطق الشمالية والشرقيةً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار خاصة شرقاً، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائم جزئي بوجه عام وغائم أحيانا ً على بعض المناطق الساحلية والغربية والجزرمع فرصة سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة
إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا ً وتكون مثيرة للغبار خاصة شرقاً وسرعتها من15إلى25تصل إلى40كم/س،والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإمارات
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