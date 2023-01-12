الجمعة 13 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء باكستان

محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء باكستان
12 يناير 2023 18:18

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم الخميس بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معالي شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الدولة.

ورحّب سموه برئيس الوزراء الباكستاني والوفد المرافق في مستهل اللقاء الذي جرى في محمية مرغم بدبي، وتم خلاله استعراض روابط التعاون التي طالما جمعت بين الدولتين والشعبين الصديقين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة إضافة إلى بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، والتي تشكل أساساً لمستقبل التعاون الثنائي لاسيما على الصعيد الاقتصادي. من جانبه، عبّر معالي شهباز شريف عن بالغ تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً حرص بلاده على تنمية فرص التعاون المثمر في مختلف المجالات.
كما أعرب معاليه عن شكره وامتنانه للدعم التنموي المتواصل من دولة الإمارات إلى باكستان، مثمناً المساعدات العاجلة التي قدمتها الدولة لمساندة جهود بلاده في مساعدة المتضررين من الفيضانات التي ألمّت بها، وما يعكسه ذلك من عمق الروابط الأخوية بين البلدين.

أخبار ذات صلة
الإمارات وباكستان تؤكدان في بيان مشترك سعيهما لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية
خورفكان تستضيف بطولة الإمارات للجودو

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن راشد
الإمارات
باكستان
آخر الأخبار
4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»
الرياضي
4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»
اليوم 16:30
الريال في طريق الأهلي بمونديال الأندية وقمة عربية نارية
الرياضي
الريال في طريق الأهلي بمونديال الأندية وقمة عربية نارية
اليوم 16:23
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الحالة الجوية
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الحالة الجوية
اليوم 16:00
اليمن.. «ضيف الشرف»!
الرياضي
اليمن.. «ضيف الشرف»!
اليوم 16:00
"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية ممطرة
الإمارات
"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية ممطرة
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©