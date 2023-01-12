الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية والجزر مع فرصة سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار خاصة شرقاً.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 16:07 والمد الثاني عند الساعة 49:05 والجزر الأول عند الساعة 10:25 والجزر الثاني عند الساعة 22:51 ..وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:18 والمد الثاني عند الساعة 01:48 والجزر الأول عند الساعة 07:58 والجزرالثاني عند الساعة 19:01.