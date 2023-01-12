دائرة الصحة - أبوظبي تطلق خدمة معلومات الأدوية و السموم

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي خدمة معلومات الأدوية والسموم الهادفة إلى الحد من حالات الإصابة والوفاة الناتجة عن التسمم بشتى أنواعه بحضور سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل الدائرة وذلك خلال مشاركة مركز البحوث والابتكار في الدائرة ضمن فعاليات مؤتمر جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لطب السموم (ميناتوكس) الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الفترة من 11 حتى 14 يناير الجاري .

ويهدف مركز البحوث والابتكار في الدائرة من إطلاق هذه الخدمة إلى رفع الوعي بالاستخدام الآمن للأدوية و الإجراءات اللازمة للوقاية من التسمم وسبل التعامل مع حالات التسمم للحد من مضاعفاتها وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع حيث يتطلع المركز إلى مواصلة الارتقاء بالكفاءات الصحية وإثراء إمكاناتها وتعزيز الجهود البحثية للمضي في تطوير علوم السموم السريرية والحد من حالات التسمم بين أفراد المجتمع في الإمارة من خلال بناء الإمكانات السريرية والتكنولوجية والتعليمية والبحثية في علم السموم لتوفير أرقى المعايير والممارسات في مكافحة التسمم والوقاية منه.

ويوفر المركز في المرحلة الأولى خدمات إرشادية وتوجيهية من خبراء في مجال إدارة السموم والجرعات الزائدة عبر الخط الساخن 800424 المتاح لأفراد المجتمع طيلة أيام الأسبوع من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 ليلاً كما سيعمل المركز على استكشاف وتعزيز سبل التعاون البحثية بين الشركاء ووضع اللوائح والسياسات اللازمة لضمان صحة وسلامة المجتمع وتحقيق أعلى مستويات السلامة الكيميائية.

وأكدت سعادة الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي بمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي عن مدى حرص دائرة الصحة -أبوظبي على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع لضمان بناء مجتمع صحي وآمن من خلال تقديم الإرشادات اللازمة بشأن كيفية التعامل مع حالات التسمم الطارئة والمرتبطة بالاستخدام الخاطئ للأدوية أو التعرض للمواد الكيميائية أو المبيدات الحشرية أو حتى لدغات الحشرات وذلك طبقاً لأفضل المعايير والإجراءات العالمية.

وسيساهم المركز في مواصلة الارتقاء بجهود البحث العلمي والسريري في المجال لتطوير المشروعات البحثية والابتكارات والتقنيات ذات الصلة.

وأضافت "نضع في الدائرة صحة وسلامة أفراد المجتمع في صدارة أولوياتنا الأمر الذي يجعلنا حريصين على توفير خدمات شاملة لسكان الإمارة ترسيخاً لمكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية.

من جهتها قالت الدكتورة بدرية الهطالية رئيسة جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لطب السموم: "أثبتت مراكز السموم في مختلف أنحاء العالم قدرتها على تحسين صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال الوقاية من التسمم وتعزيز صحة المصابين ورفع كفاءة نظم الرعاية الصحية والصحة العامة.

ويتطلع المركز خلال العام 2023 إلى رفع ساعات العمل في الخط الساخن لتصبح مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وكذلك توسيع نطاق الخدمات ليشمل تقديم الخدمات الارشادية للكوادر الطبية كمرحلة ثانية من المشروع إضافة إلى جمع البيانات وتحليلها لأغراض التخطيط والبحث العلمي وتعزيز الكفاءة.