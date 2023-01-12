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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية

انتشار أمني لقوات «طالبان» في كابول غداة الهجوم الانتحاري بمحيط وزارة الخارجية الأفغانية (أ ف ب)
12 يناير 2023 15:12

أبوظبي (وام)

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لكل أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للشعب الأفغاني الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
 وفجّر انتحاري حزامه الناسف أمام مدخل وزارة الخارجية الأفغانية في كابول، حيث كان مقرّراً عقد اجتماع لوفد صيني أمس الأول، في هجوم أسفر عن سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى وتبنّاه تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران «حصل الانفجار على الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية، نتج عنه مقتل 5 مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح».
وأضاف «تندّد الحكومة الأفغانية بهكذا هجوم، وسيُعثر على منفذي هذا الهجوم وسيُعاقبون».
وشهد على الانفجار السائق جمشيد كريمي، قائلاً: «شاهدت ما بين 20 إلى 25 ضحية، ولا أعرف عدد القتلى أو الجرحى، وكنت انتظر في السيارة عندما شاهدت رجلاً يحمل سلاح كلاشنيكوف على كتفه وكيساً، مرّ قرب سيارتي وبعد ثوان دوى انفجار قوي، وشاهدت هذا الرجل يفجر نفسه».
وتحطم الزجاج الخلفي للسيارة التي كان يستقلها جراء الانفجار وكذلك نوافذ وزارة الإعلام.
وقال نائب وزير الإعلام والثقافة مهاجر فراحي: «كان يُفترض أن يكون هناك وفد صيني في وزارة الخارجية، لكنّنا لا نعلم ما إذا كان متواجداً في لحظة الانفجار».
غير أنّ نائب مدير عام الشؤون العامة والاستراتيجية أحمدالله متّقي قال إنه لم يكن هناك أجانب في الوزارة عندما تعرّضت للهجوم.
وأضاف على «تويتر»: «حاول انتحاري اقتحام الوزارة، لكنّه فشل في تحقيق هدفه وكشفته القوات الأمنية ففجّر نفسه».
وتُظهر مشاهد مصوّرة للمكان بعد الاعتداء عدداً من الجثث على الطريق المحاذي للوزارة. وأمكن أيضاً سماع أصوات جرحى يطلبون المساعدة ورؤية مارة يأتون لنجدتهم.
وقالت منظمة «إيميرجينسي» الإيطالية غير الحكومية، التي تشغّل مستشفى في كابول، إنها استقبلت أكثر من 40 جريحاً، موضحة، في بيان، أن «عدد الضحايا يستمر بالارتفاع مع تطوّر الوضع».
وقال مدير المنظمة في أفغانستان ستيفانو سوزا «ركّبنا حتّى أسرّة في المطابخ والمقصف».
وفي 12 ديسمبر هاجم مسلحون فندقاً في كابول يرتاده رجال أعمال أجانب. وقتل خلال الهجوم الذي تبنّاه تنظيم «داعش» عدد من المهاجمين وأصيب خمسة أجانب.
وتعمل طالبان جاهدة لتصوير أفغانستان على أنها بلد آمن بالنسبة للدبلوماسيين ورجال الأعمال لكن موظفين في السفارة الروسية قتلا في تفجير انتحاري وقع خارج مقر البعثة في سبتمبر، في هجوم تبناه تنظيم «داعش».
وأعلن التنظيم الإرهابي أيضاً مسؤوليته عن هجوم استهدف السفارة الباكستانية في كابول في ديسمبر اعتبرته باكستان «محاولة اغتيال» استهدفت السفير، وأصيب حارس أمني في الهجوم.

الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
أفغانستان
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