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افتتاح طريق "جبل جيس الجديد" في رأس الخيمة

افتتاح طريق "جبل جيس الجديد" في رأس الخيمة
12 يناير 2023 13:32

افتتحت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة ممثلة بمؤسسة الأشغال طريق "جبل جيس الجديد" من الطريق الدائري مرورا بمنطقة وادي حقيل أمام الحركة المرورية.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية وإنشاء الطرق الحديثة التي تجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في تعظيم الاستفادة من المكانة السياحية لقمة جبل جيس الأعلى في الدولة وبما يتماشى مع مواكبة احتياجات التوسعات العمرانية في مناطق الإمارة وتعزيز مكانتها.

ويعد هذا المشروع من المشاريع المنبثقة عن مبادرات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والذي جاء بتوجيهات سموه وبمتابعة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة.

ويقع الشارع الجديد على الطريق الدائري من مخرج 611 بطول إجمالي 8.6 كيلو متر بجانب اختصار 75% من زمن الرحلة في غضون 4 دقائق، وينعكس هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي إيجابيا على المكانة السياحية للإمارة والاستثمار السياحي .

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