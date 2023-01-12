سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية السيوح في مدينة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس ضاحية السيوح في مدينة الشارقة.

ونصّ المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية السيوح في مدينة الشارقة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. إبراهيم راشد علي الكابوري النقبي.

2. أحمد حسن يحيى الياسي.

3. جاسم محمد بخيت السويدي.

4. حارب محمد حارب الرميثي.

5. خالد سالم سعيد سالم النعيمي.

6. سالم سيف سالم سعيد السويدي.

7. عبدالله عبدالرحمن علي الأنصاري.

8. عبدالله ناصر أحمد النعيمي.

9. محمد علي حسين المناعي.

10. هلال أحمد عبدالله يوسف المحرم.

11. يوسف عبيد يوسف حرمول الشامسي.

ونصّ المرسوم على أن يختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

كما نصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.