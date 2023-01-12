«تعليم»: برنامج جديد لدعم الطلبة الذين لم يجتازوا الفصل الأول

دبي (الاتحاد)

أعلن المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن إطلاق برنامج دعم وتمكين الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في الاختبارات، وذلك بهدف منح الطلبة فرصة ثانية لتحقيق المتطلبات الأكاديمية لاجتياز الفصل الدراسي الأول.وأوضح أن البرنامج سيتم تطبيقه على الطلبة من الصف الثالث إلى الثاني عشر، وفقاً لشروط ومعايير أعدتها فرق المؤسسة. وسيتمكن الطلبة في الحلقتين الأولى والثانية الحاصلين على مجموع أقل من 50% من الانضمام للبرنامج، فيما يمكن لطلبة الحلقة الثالثة الحاصلين على مجموع أقل من 60% الاستفادة من البرنامج المقرر إطلاقه بتاريخ 23 يناير لغاية 3 فبراير المقبل.

وأكد على أن نتائج التقييم خلال الفصل الدراسي الأول، تعد بمثابة مؤشر للتعرف على مستوى الطلبة لتقديم الدعم اللازم لهم، وتحسين مستواهم التعليمي والمعرفي ووضع الخطط اللازمة للارتقاء بأدائهم الأكاديمي.

ولفت إلى الدور الأساسي لأولياء الأمور في متابعة مستوى أبنائهم في المدارس لتحقيق النتائج المرجوة في مختلف مراحل مسيرتهم التعليمية، من خلال التواصل مع إدارات ومعلمي المدارس للتعرف على مستويات تقدّم أبنائهم الأكاديمية والمعرفية، لما له من دور كبير في تطوير وتحسين مستوى الطلبة الأكاديمي وأثره في دعم المنظومة التعليمية الوطنية وتحقيق مستهدفاتها.

ودعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى ضرورة التزام الطلبة بدوامهم المدرسي وحضورهم جميع الفصول الدراسية، والاستفادة من كافة ما تقدمه لهم الكوادر التربوية خلال العام الدراسي، من علوم ومعارف وأنشطة متنوعة، لما له من أثر إيجابي في مسيرتهم التعليمية.