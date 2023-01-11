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سلطان بن أحمد القاسمي يعتمد سياسة التوطين والتوظيف في جامعة الشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي خلال إطلاق سياسة التوطين (وام)
12 يناير 2023 00:59

الشارقة (وام)

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتماشياً مع سياسة الموارد البشرية الجديدة التي أطلقها سموه، اعتمد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس سياسة التوطين والتوظيف في جامعة الشارقة.
ومع انطلاق السياسة الجديدة للتوطين والتوظيف، اعتمد سمو رئيس جامعة الشارقة ترقية الدكتورة أمينة المرزوقي وتعيينها نائباً لمدير جامعة الشارقة لشؤون الطلبة والفروع، كما اعتمد سموه تعيين كل من الدكتورة مجد المهيري والدكتورة بدرية الشحي كأول أكاديميتين في مجال البحث العلمي في جامعة الشارقة.
وكان سموه قد اطلع خلال لقائه الدكتور حميد مجول النعيمي، وعدداً من نواب مدير الجامعة، وكبار مسؤوليها، على سياسة التوطين والتوظيف التي وضعت مستهدفات رئيسة، تهدف في مجملها إلى توطين الوظائف في الجامعة، ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والتدريسية، ووضع برامج لتأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث. واستمع سموه إلى شرح مفصل حول محاور السياسة الجديدة، ومراحل تنفيذها في مختلف قطاعات ومستويات جامعة الشارقة، وبما يسهم في استمرار تقدم الجامعة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وكان سموه قد التقى على هامش إطلاق سياسة التوطين والتوظيف في جامعة الشارقة، كلاً من الدكتورة مجد المهيري والدكتورة بدرية الشحي أول أكاديميتين في مجال البحث العلمي تم تعيينهما مع السياسة الجديدة للتوطين والتوظيف، وتعرّف سموه على مسيرتهما العلمية وأبرز منجزاتهما البحثية وتجاربهما العملية، مثنياً سموه على جهودهما وما حققتاه، ومتمنياً لهما التوفيق في مهام عملهما.

الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
جامعة الشارقة
التوطين
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