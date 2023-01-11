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الإمارات

ملك تايلاند يستقبل سفير الدولة بمناسبة انتهاء فترة عمله

ملك تايلاند مستقبلاً سفير الدولة (وام)
12 يناير 2023 00:59

أبوظبي (وام)

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استقبل جلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن، ملك مملكة تايلاند، سيف عبدالله الشامسي، سفير الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للدولة في مملكة تايلاند.
ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جلالة الملك وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
وأشار الشامسي إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بعد مرور 45 عاماً على إنشائها، وتقدم بالشكر لجلالة الملك على الدعم الذي حظي به من قبل الحكومة التايلاندية خلال فترة عمله سفيراً للدولة لدى مملكة تايلاند. من جانبه، حمّل جلالة ماها فاجيرالونجكورن السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.
وأثنى جلالته على الجهود التي بذلها السفير خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة تايلاند، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

تايلاند
الإمارات
ماها فاجيرالونجكورن
سيف الشامسي
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