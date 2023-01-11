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زكي نسيبة: سياسة الإمارات الخارجية تتسم بالحكمة والاعتدال والتوازن

زكي نسيبة في لقطة تذكارية مع المكرمين (من المصدر)
12 يناير 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن سياسة الإمارات الخارجية تتسم بالحكمة والاعتدال والتوازن، ونصرة الحق والعدالة، وتغليب لغة الحوار والتفاهم. 
جاء ذلك لدى تكرّيم معاليه، صباح أمس، وفد الدولة الذي رافقه خلال القمة الفرانكوفونية الـ 18 التي استضافتها الجمهورية التونسية نوفمبر الماضي بجزيرة جربة.
وضمّ الوفد رفيع المستوى محمد سيف الشحّي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، الدكتور سالم سهيل النيادي، سفير دولة الإمارات لدى المنظّمة الدولية للفرانكفونية، وعبد العزيز فلاح المنصوري، مدير مكتب المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة.
وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل التكريم الذي أقيم في ديوان الرئاسة، قال معالي زكي نسيبة: «أتشرّف اليوم بأن أستقبل نُخبة من أبناء وبنات الوطن الذين يحملون على عاتقهم مهمة نشر رسالة الحب والخير بين الجميع، وترفع أيديهم راية حب الوطن وعشق ترابه. وأثمّن جهودكم الغالية وعملكم المتواصل للمساهمة في إظهار دور وجهود دولة الإمارات دولياً في احتضان مجتمع يسوده التسامح والوئام والتعاون والتعايش والانفتاح الثقافي والفكري، انطلاقاً من الإرث التاريخي للمنطقة والشعب الإماراتي الذي يغلب عليه التسامح والانفتاح على الآخر».

الإمارات
زكي نسيبة
سياسة الإمارات الخارجية.
القمة الفرانكفونية
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