الأحد.. آخر موعد للتسجيل في جائزة «منصور بن زايد للتميز الزراعي»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت اللجنة المنظمة لـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» أصحاب المزارع والعزب المتميزة على مستوى الدولة إلى سرعة التقدم بطلبات الترشح للجائزة، مذكرة بأن آخر موعد لتقديم طلبات التسجيل هو يوم الأحد المقبل 15 يناير 2023، وسيتم الإعلان عن أسماء المتأهلين ومن ثم الفائزين حسب الفئات عبر قنوات التواصل الرسمية للهيئة والجائزة، ويتم استقبال طلبات المشاركة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة. وتبلغ قيمة الجائزة 6 ملايين و700 ألف درهم موزعة على فئات الجائزة، الفئات الرئيسية للجائزة، الفئة الأولى: جائزة المُزارع/ المربي المتميز، والفئة الثانية جائزة المزارع التجارية، والفئة الثالثة، جائزة الابتكار الزراعي، ويندرج تحت كل فئة رئيسية عدد من الفئات.

وتعد المشاركة في الجائزة فرصة مهمة لجميع المزارع التجارية لكبار وصغار المنتجين للاستفادة من تقييم المزرعة من قبل الجائزة، ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف، وفرص التحسين للسنوات المقبلة.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتشجيع المزارعين المتميزين الذين يولون عناية خاصة لمزارعهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الهيئة في تطوير القطاع واستدامته، وتنمية الإنتاج المحلي وتمكينه وتنويعه باستخدام الابتكارات والتقنيات الحديثة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الحيوي، وتحفيز المزارعين والمربين على اتباع أنظمة الزراعة الحديثة ومربي الثروة الحيوانية لدعم الأمن الغذائي، وتكريم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والأسر المنتجة بما يضمن استدامة القطاع.

يذكر أن من شروط التسجيل والترشح للجائزة، أن المشاركة تقتصر على مزارعي ومربي الثروة الحيوانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون لدى المشارك في (فئة المزارع التجارية) رخصة تجارية سارية المفعول لمزاولة النشاط. ويحق للمتسابق المشاركة في فئة واحدة فقط من فئات الجائزة، ويجب على المشارك التقيد بالاشتراطات الفرعية للفئة المشاركة بها، وألا تكون الحيازة مخالفة للأنظمة والقوانين والتشريعات الصادرة في الدولة، ويشترط في فئة المزارع المكشوفة (الخضراوات والفواكه) ألا تقل المساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات عن (5) دونمات، كما يشترط في فئة الزراعة المحمية (بيوت محمية أو شبكية) ألا تقل المساحة المزروعة بالمحاصيل عن (2) دونم، كما يشترط أن تكون الحيازة المشاركة في فئة المزرعة العضوية حاصلة على شهادة معتمدة للإنتاج العضوي من الجهة المختصة في الدولة، ويمنح الفائز شهادة تقدير ودرعاً تذكارية ومبلغاً مالياً.



دورتان

يحق للفائز الترشح للفئة نفسها التي فاز بها بعد مرور دورتين من تاريخ حصوله على الجائزة، ويحق للفائز الترشح في الدورة التالية للجائزة لإحدى الفئات التي لم يسبق له الفوز فيها، ويعتبر قرار لجنة التحكيم نهائياً وغير قابل للطعن، وتقدم طلبات المشاركة للجائزة من خلال استمارة التسجيل على الموقع الإلكتروني لها.