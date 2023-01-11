الخميس 12 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مواقع حصرية لمركبات بيع الأعلاف في أبوظبي

مواقع حصرية لمركبات بيع الأعلاف في أبوظبي
12 يناير 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
رئيس الدولة: الإمارات تُرسِّخ العمل الإنساني

عملت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، على تخصيص مواقع مؤقتة لمركبات بيع الأعلاف بالقرب من المزارع والعزب النظامية، ومراكز بيع الأعلاف في أبوظبي والعين، ومنطقة الظفرة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم عمليات بيع وتسويق وتداول الأعلاف في إمارة أبوظبي، وتمكين القطاع الخاص، ووقف البيع العشوائي للأعلاف، والقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين بما يضمن استدامة قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وتحقيق الأمن الحيوي.
ويوجد 19 موقعاً حصرياً لمركبات الأعلاف المرخصة على مستوى إمارة أبوظبي، موزعة بواقع 6 مواقع في منطقة أبوظبي، و8 مواقع في منطقة العين، بالإضافة إلى 5 مواقع في منطقة الظفرة، وهناك عدد آخر من المواقع المستهدفة في مختلف مناطق الإمارة.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الأعلاف الآمنة تلعب دوراً محورياً في حماية صحة الحيوان، وسلامة المنتجات الغذائية ذات المنشأ الحيواني، وتعتبر منشآت الأعلاف، بما فيها مركبات بيع الأعلاف المتنقلة، حلقة مهمة في السلسلة الغذائية، حيث تتعرض الأعلاف خلال تداولها إلى مجموعة من المخاطر قد تجعل منها مواد ضارة بصحة الحيوان وسلامة الغذاء، الأمر الذي يجعل تلك المنشآت مسؤولة عن حماية صحة الحيوان وسلامة المنتجات الغذائية. وأشارت إلى أن تداول الأعلاف في إمارة أبوظبي يتم تنظيمه وفق قوانين وتشريعات محلية واتحادية تضمن سلامة وصحة الأعلاف وحمايتها وخلوها من عوامل التلوث، وبالتالي حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء للاستهلاك الآدمي. وأوضحت الهيئة أن تخصيص مواقع حصرية لوقوف ووجود مركبات بيع الأعلاف يأتي استكمالاً لضوابط وآليات تنظيم تداول الأعلاف في إمارة أبوظبي، والتي تطبقها الهيئة على منشآت الأعلاف كافة (مركبات تجارة الأعلاف ومحلات بيع الأعلاف)، حيث تخدم هذه الخطوة أصحاب منشآت الأعلاف المرخصة لأهميتها في منع البيع العشوائي للأعلاف، والقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين.
ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أصحاب مركبات بيع الأعلاف المرخصة في إمارة أبوظبي إلى المبادرة بالتواصل معها لاختيار الموقع الذي يرغبون في ممارسة نشاط مركبات بيع الأعلاف فيه، حيث سيتم حظر وجود المركبات الخاصة ببيع الأعلاف في غير الأماكن المخصصة لها ضمن النطاق الجغرافي الذي تعمل فيه.
وأكدت أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بمختلف مناطق إمارة أبوظبي لضبط المخالفين للائحة الجزاءات الإدارية عليهم، والغرامات الخاصة بها قيمتها 5000 درهم تطبيقاً لقرار سمو رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية رقم (3) لسنة 2021 بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية في البند الخاص بممارسة نشاط يرتبط باختصاصات الهيئة دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة منها.

أبوظبي
الإمارات
الأعلاف
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
دائرة البلديات والنقل
آخر الأخبار
أندرويد
دنيا
6 ميزات رائعة من جوجل لمستخدمي نظام أندرويد
اليوم 08:13
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
عربي ودولي
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
اليوم 07:48
رجل يمر أمام مختبر
عربي ودولي
الصحة العالمية: متحور "XBB1.5" وراء زيادة إصابات كورونا
اليوم 07:37
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
عربي ودولي
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
اليوم 01:02
جنديان يرفعان العلم اليمني خلال تدريب عسكري (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن: لن نسمح باستمرار حالة اللاسلم واللاحرب
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©