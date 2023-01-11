تتويج الفائزين في اليوم الثالث من مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة

أبوظبي (وام)

شهد اليوم الثالث من مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة من مهرجان الظفرة، منافسة قوية بين ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى المراكز الأولى في أشواط الشرايا المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل.

وتم تتويج الفائزين في أشواط المزاينة بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط مفاريد لأصحاب السمو الشيوخ - محليات عن فوز «حدث» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وحلت ثانياً «صنف» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، بينما حلت في المركز الثالث «السوان» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، وفي المركز الرابع «فخر» لمالكها الشيخ حمدان سرور سيف سرور الشرقي، وفي المركز الخامس «مهمة» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي.

وفي شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل 1 - محليات فازت «منحاف» لمالكها راشد بخيت مبخوت سنية المنهالي بالمركز الأول، وفازت «نوضا» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني بالمركز الثاني، في حين حلت في المركز الثالث «رمز» لمالكها مظفر مسلم كديري محمد المنهالي.

وحصدت المركز الأول في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل (1) - مجاهيم، «فعل» لمالكها مهدي عبدالله خجيم المسعري الدوسري، وجاءت بالمركز الثاني «شاره» لمالكها محسن عيضة ذيبان عيضة المنصوري، وفي المركز الثالث «صعايب» لمالكها بدر بن مرزوق بن حسن الفهادي.

وفي شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل 2- محليات، نالت المركز الأول «نوادر» لمالكها صالح جابر صالح القمدة العامري، وفي المركز الثاني «هامه» لمالكها سعيد كرامة سعيد عمر العامري، والمركز الثالث «النايفة» لمالكها مبارك عبيد سالم المنصوري.

وسجلت النتائج في شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم، فوز «الوافية» لمالكها سند مبارك محمد المزروعي بالمركز الأول، وفازت «منتله» بالمركز الثاني لمالكها مسلم بخيت حمد بخيت العامري، وجاءت في المركز الثالث «مهيبة» لمالكها محمد عوض مسلم سعد الراشدي.

مفاريد

في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل (2) - مجاهيم، نالت المركز الأول «تواقه» لمالكها محسن راشد كبيدة النابت، وفي المركز الثاني «رعادة» لمالكها عبدالله مساعد سعيد صالح المنصوري، وحلت بالمركز الثالث «مهيبة» لمالكها عبدالله بن ضيدان بن مهدي العرجاني العجمي. أما في شوط مفاريد المهجنات الأصايل - محليات، فازت بالمركز الأول «خود» لمالكها عامر سعيد المحرمي، وحلت بالمركز الثاني «الواعية» لمالكها سالم حمد العامري، وجاءت بالمركز الثالث «دمعه» لمالكها محمد سعيد محمد مسلم المحرمي.