رسالة من عبدالله بن زايد إلى وزيرة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا

كيبتاون (وام)

التقى محش سعيد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى جنوب أفريقيا بمعالي الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، حيث نقل لها تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ورسالة من سموه تتعلّق بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وجرى خلال اللقاء بين معالي الدكتورة باندور والسفير الهاملي بحث سبل توطيد العلاقات والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات التجارية والاقتصادية، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، كما تناولت المحادثات استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكّد الهاملي حرص قيادة دولة الإمارات على تنمية أطر التعاون مع جنوب أفريقيا بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما.

من جانبها، أكدت معالي الدكتورة باندور حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.