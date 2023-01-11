منتدى أبوظبي للسلم ينضم إلى «نداء روما» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (وام)

وقع الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم الشيخ المحفوظ بن بيه أمس في الفاتيكان وثيقة «نداء روما» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أُعلن من خلالها عن انضمام ديانات العائلة الإبراهيمية الثلاث، ممثلة بـ«أكاديمية الحياة»، عن الديانة المسيحية، و«الحاخامية الإسرائيلية» عن الديانة اليهودية، و«منتدى أبوظبي للسلم» عن الديانة الإسلامية، إلى «نداء روما» الذي صدر عام 2020. وشارك في هذا النداء «الأكاديمية البابوية للحياة» وشركات عالمية كبرى ريادية في مجال الذكاء الاصطناعي من بينها شركة مايكروفوست Microsoft وشركة IBM وهيئات الأمم المتحدة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ووزارات الابتكار.

وخلال لقاء قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية مع الموقعين على الوثيقة تحدث الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم مع قداسته حول أهمية الوثيقة وما يمكن أن تسهم به من تعزيز الالتزام الأخلاقي في المجال العلمي، الذي يتسارع تطوره بصورة فائقة تحتاج لنظم أخلاقية تضبطها وتؤطرها. وأكد الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم أن هذه المشاركة والانخراط المشترك يأتي في إطار الرؤية الرشيدة لدولة الإمارات وتجسيداً لمساعيها الحثيثة لنشر ثقافة السلم في العالم والإسهام في استعادة الضمير الأخلاقي للعالم.