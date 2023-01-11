محمد البواردي يشهد حفل التسليم والاستلام لرئاسة أركان القوات المسلحة

أبوظبي (وام)

شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، في مبنى وزارة الدفاع حفل تسليم واستلام رئاسة أركان القوات المسلحة، بحضور معالي حمد محمد ثاني الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من المسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة ووزارة الدفاع.

وبدأ الاحتفال بوصول راعي الحفل، بعدها عزف السلام الوطني، ثم تم عرض مادة فيليمة عن مسيرة معالي حمد محمد ثاني الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة بالقوات المسلحة، وبعدها ألقى معالي مستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة كلمة بمناسبة الاحتفال، قال فيها: «تشرفت بأن أخدم في القوات المسلحة برفقة زملاء وهبوا أنفسهم ووقتهم لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة»، مستذكراً معاليه الفضل في بناء قواتنا المسلحة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وأضاف: «تعلمون المستوى الاحترافي الذي وصلت إليه قواتنا المسلحة، وكفاءتها وقدراتها العسكرية»، مؤكداً الدور الكبير للقادة السابقين الذين عملوا بإخلاص بالقوات المسلحة، وما بذلوه من جهود مخلصة لخدمة الوطن.

وألقى الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة كلمة قال فيها: «نجتمع اليوم لتقديم واجب الشكر والعرفان لأحد أهم رجالات الدولة وأحد أبرز القادة المؤسسين لقواتنا المسلحة ممن خدموا الدولة والقوات المسلحة لأكثر من خمسين عاماً، وكان له حضور ودور بارز وحيوي في تطوير أساليب الدفاع والخطط العسكرية والتدريب والتأهيل من أجل نقل قدرات قواتنا المسلحة إلى مصاف الجيوش المحترفة».

وتقدم معالي رئيس أركان القوات المسلحة بالشكر والتقدير لمعالي حمد الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة لما قدمه خلال مسيرته الطويلة بالقوات المسلحة والتي امتدت لأكثر من خمسين عاماً، مؤكداً مواصلة الاستمرار في المحافظة على الكفاءة القتالية العالية والإدراك العالي لمستجدات المرحلة والجاهزية الكاملة لتنفيذ كافة المهام الموكلة لقواتنا المسلحة بكل كفاءة واحترافية وإصرار، ومجدداً العهد أمام الله والقيادة الرشيدة بالمحافظة على أمن واستقرار الدولة والتزاماتها العسكرية داخل الدولة وخارجها.

ثم أُقيمت بعد ذلك مراسم تسليم واستلام رئاسة الأركان، وتوجه معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بالشكر والاعتزاز لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، على الثقة الغالية مستمداً العون من المولى عز وجل في مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز في القوات المسلحة ومواجهة شتى التحديات وفي جميع المجالات.

بعدها التقطت الصور التذكارية لمعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي حمد محمد ثاني الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع مع عدد من قادة القوات المسلحة ووزارة الدفاع.