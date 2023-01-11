اليوم.. إعلان نتائج امتحانات الفصل الأول لطلبة «الثاني عشر»

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن اليوم الخميس الموافق 12 يناير موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 لطلبة المدارس الحكومية.وبيّنت المؤسسة أنها حددت جدولة زمنية لإعلان النتائج وإتاحتها للطلبة عبر بوابة الطالب لضمان حصول جميع الطلبة على نتائجهم بكل يسر وسهولة، حيث سيتمكن طلبة الصف 12 من الحصول على نتائجهم في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وطلبة الصفوف 9-11 من الساعة 3 ظهراً، فيما سيتمكن طلبة الصفوف 1-8 من الاطلاع على نتائجهم يوم غد الجمعة في تمام الساعة 3 ظهراً، وسيكون بإمكان جميع الطلبة طباعة نتائجهم خلال يوم الإعلان المخصص لهم، بدءاً من الساعة 6 مساءً ولغاية الساعة 6 صباحاً.وقال الدكتور يحيى الانصاري المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة، إنّ المؤسسة حددت الجدول الزمني لإعلان النتائج يومي الخميس والجمعة لإتاحة الفرصة للطالب وولي الأمر للدخول إلى النظام بسهولة ويسر، خصوصاً أنه خلال فترة النتائج يشهد النظام الإلكتروني ضغطاً كبيراً من قبل الطلبة وذويهم.وأوضح أن نتائج الفصل الدراسي الأول لا تعني النتيجة النهائية للطالب، لأن لديه فرصة لتحسين نتائجه خلال الفصلين الثاني والثالث، واكتساب المزيد من المعارف والمهارات.وأضاف أن فريق المؤسسة دائماً متواجد لدعم الطلبة، لأن الهدف هو تطوير التعليم العام بتوجيهات قيادة دولة الامارات.وحدّد دليل سياسة تقييم أداء الطلبة وتطبيق الاختبارات للعام الدراسي 2022-2023، نظام تقييم طلبة الحلقة الثالثة، في مواد المجموعة (أ) النظرية، والتي تشمل الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية والعلوم والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية.وتتوزّع أوزان التقييمات على الفصول الدراسية الثلاثة، بواقع 30% بالفصل الأول (10% للاختبار التكويني، و20% للختامي)، وفي الفصلين الثاني والثالث، يكون وزن التقييمات 35% لكل فصل (10% للتكويني، و25% للختامي). وبيّن الدليل أن الوزن الإجمالي للاختبار التكويني لمواد المجموعة (أ) هو 30%، و70% للاختبار الختامي.وذكر الدليل طريقة اجراءات احتساب درجة الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الـ12، وهي أن درجة المادة في نهاية العام الدراسي تحسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاث للتقييم التكويني والختامي، وأن مجموع درجات الطالب هي الدرجات الحاصل عليها من مواد المجموعة (أ) والتي تظهر على صورة حروف وأرقام، ويستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة.

المجموعة ب

بالنسبة لمواد المجموعة (ب) العملية لطلبة الحلقة الثالثة، والتي تشمل الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والفنون، والتربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال واللغات، فإن وزن التقييمات للاختبار التكويني لمجموع الفصول الدراسية الثلاثة هو 70%، ووزن الاختبار الختامي هو 30%، ويكون التقييم التكويني محدداً بمعايير مركزية. كما تخضع مواد المجموعة (ب) لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف وليس بالدرجات ولا تدخل ضمن المجموع. ويختلف سُلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي ويظهر في أسفل الشهادة.