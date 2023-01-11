«الإمارات لرعاية الموهوبين» تناقش تنفيذ مشاريع 2023

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد صباح أمس بنادي ضباط الشرطة بدبي، وحضره أعضاء مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال السابق، وبنود الاجتماع الحالي. وتطرق الاجتماع إلى آلية وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالخطة الاستراتيجية الجديدة للجمعية للعام الجاري 2023م، وتوزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية. كما تم مناقشة مراحل برنامج نوابغ الإمارات في صناعة التقنيات، الذي أطلقته مؤخراً جامعة حمدان بن محمد الذكية، بالشراكة مع «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين»، ومنهجية التعامل مع التكنولوجيا الناشئة، وكيفية إدارتها والتأثير فيها، والقدرة على اكتساب مهارات جديدة والتكيف مع البيانات الجديدة. وناقش المجتمعون الترتيبات الخاصة باختبارات الذكاء، واستعدادات الجمعية لعقد يوم الموهوب الإماراتي للعام الجاري 2023م، والذي يصادف يوم ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإمكانية إدخال فئات جديدة من الموهوبين ضمن هذه الفعالية. ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أهمها طلبات عدد من الجهات لتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وعقد مقارنات مرجعية للاستفادة من التجارب والإنجازات الناجحة التي حققتها الجمعية خلال مسيرتها، وتحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية.