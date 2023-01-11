الخميس 12 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الإمارات لرعاية الموهوبين» تناقش تنفيذ مشاريع 2023

ضاحي خلفان والأعضاء خلال الاجتماع (من المصدر)
12 يناير 2023 00:59

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
رئيس الدولة: الإمارات تُرسِّخ العمل الإنساني

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد صباح أمس بنادي ضباط الشرطة بدبي، وحضره أعضاء مجلس الإدارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال السابق، وبنود الاجتماع الحالي. وتطرق الاجتماع إلى آلية وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالخطة الاستراتيجية الجديدة للجمعية للعام الجاري 2023م، وتوزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية. كما تم مناقشة مراحل برنامج نوابغ الإمارات في صناعة التقنيات، الذي أطلقته مؤخراً جامعة حمدان بن محمد الذكية، بالشراكة مع «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين»، ومنهجية التعامل مع التكنولوجيا الناشئة، وكيفية إدارتها والتأثير فيها، والقدرة على اكتساب مهارات جديدة والتكيف مع البيانات الجديدة. وناقش المجتمعون الترتيبات الخاصة باختبارات الذكاء، واستعدادات الجمعية لعقد يوم الموهوب الإماراتي للعام الجاري 2023م، والذي يصادف يوم ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإمكانية إدخال فئات جديدة من الموهوبين ضمن هذه الفعالية. ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أهمها طلبات عدد من الجهات لتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وعقد مقارنات مرجعية للاستفادة من التجارب والإنجازات الناجحة التي حققتها الجمعية خلال مسيرتها، وتحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية.

جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين
الإمارات
ضاحي خلفان
آخر الأخبار
أندرويد
دنيا
6 ميزات رائعة من جوجل لمستخدمي نظام أندرويد
اليوم 08:13
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
عربي ودولي
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
اليوم 07:48
رجل يمر أمام مختبر
عربي ودولي
الصحة العالمية: متحور "XBB1.5" وراء زيادة إصابات كورونا
اليوم 07:37
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
عربي ودولي
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
اليوم 01:02
جنديان يرفعان العلم اليمني خلال تدريب عسكري (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن: لن نسمح باستمرار حالة اللاسلم واللاحرب
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©