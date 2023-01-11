122 ألفاً استفادوا من «سر بأمان» بأبوظبي

أبوظبي (وام)

استفاد 122 ألفاً و512 متقدماً لرخصة قيادة المركبات في إمارة أبوظبي، من مبادرة «سر بأمان» في شرطة أبوظبي خلال عام 2022 للتوعية بأضرار المخدرات من جميع الجنسيات ضمن المنهج المعتمد لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، نجاح المبادرة في نشر الوعي بمخاطر المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية على صحة الإنسان وسلامته، ودورها في الوقاية من الوقوع في هذه الآفة.

وأشار إلى أن المبادرة ركزت على إدخال مادة علمية لتوعية المتقدمين للحصول على رخصة القيادة بمخاطر آفة المخدرات كشرط لاجتياز الاختبارات النظرية المقدمة بشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

من جهته، أكد المقدم محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين أهمية المبادرة وانعكاساتها الإيجابية في تطوير المنظومة الشرطية في مكافحة المخدرات، وحث أفراد المجتمع على التصدي للآفة من أجل أمنهم وسلامتهم.