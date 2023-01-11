الدكتوراه الفخرية لعبدالله الغيثي من جامعة فاندرج الأميركية

دبي (الاتحاد)

منحت جامعة فاندرج الأميركية، درجة الدكتوراه الفخرية للواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، تقديراً واعترافاً بدوره البارز وسجله المشرق والمشرف في خدمة الأمن، وتقديم الأبحاث المختصة في إدارة الأزمات والكوارث.

وتسلم اللواء الغيثي، درجة الدكتوراه الفخرية من الدكتور محمد نبيل، المدير التنفيذي لأرض المعرفة للاستشارات والدراسات، والدكتورة منال حسنين إبراهيم، المدير العام، ممثلي جامعة فاندرج الأميركية، بحضور أعضاء السلك القنصلي في القنصلية الأميركية بدبي. حضر مراسم حفل منح درجة الدكتوراه الفخرية في قاعة الثاني من ديسمبر بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، اللواء دكتور محمد ناصر عبد الرزاق، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد بدران سعيد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، وعدد من مديري الإدارات العامة ونوابهم، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وقال الدكتور محمد نبيل: «يسعدنا في هذه المناسبة الجليلة أن نقدم الدكتوراه الفخرية إلى اللواء عبدالله علي الغيثي، وذلك لجهوده وعطائه وأبحاثه في إدارة الأزمات والكوارث».

مواصلة الأبحاث

عبر اللواء الغيثي عن جزيل شكره وعظيم امتنانه لجامعة فاندرج الأمريكية على منحه الدكتوراه الفخرية في إدارة الأزمات والكوارث، مؤكداً مواصلة الأبحاث في هذا المجال لأهميته، مشجعاً كوادر شرطة دبي من الأفراد والضباط الانخراط في هذا المجال المهم، لتعزيز سبل وآليات التعامل مع الأزمات والكوارث.