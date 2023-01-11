5 مشاريع بنية تحتية لصيانة الطرق الخارجية وأصول التجميل الطبيعي

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال العام الجاري خمسة مشاريع جديدة تركز على صيانة الطرق الخارجية في منطقة البر الرئيس جنوباً وشمالاً، وتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة لأصول التجميل الطبيعي وشبكات الري المحلية لمشروع المدينة الإعلامية في جنوب ياس.

كما تنفذ البلدية مشروع أعمال تحسينية لأصول التجميل الطبيعي والصلب وشبكات الري الفرعية في نطاق حدود مركز بلدية الوثبة، والأعمال التنفيذية لمشروع تحسين التربة لمساكن المواطنين.

وطرحت البلدية، التابعة لدائرة البلديات والنقل، منذ بداية العام الجاري 5 مناقصات لتنفيذ المشاريع، بما يتيح للمقاولين المتخصصين في مجالات الطرق الرئيسية والشوارع المتعلقة بها، والتشجير، وتخصص مقاولات شبكات الري، وتشييد المباني بأنواعها، ومقاولات حفر الآبار للمياه أو مختبر فحص الأساسات والركائز، التقديم للمناقصات كل حسب اختصاصه.

وشهد العام الماضي، تنفيذ عدد من المشاريع، منها إنجاز أعمال تحسين وإعادة تأهيل نفق المركبات المؤدي إلى جسر المقطع في أبوظبي، بما يتطابق مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية إمارة أبوظبي، ونمط الحياة وجودتها. وشمل المشروع تحسين وإعادة تأهيل المظهر العام لجدران نفق المركبات المؤدي إلى جسر المقطع، وتنفيذ الأعمال التجميلية بما يتطابق مع أعلى معايير الجودة، وصيانة المكونات السطحية للنفق، وتركيب البلاط التجميلي، والأصباغ، والمزيد من الأعمال التي منحت النفق مظهراً جمالياً متناسقاً، حيث تم تنفيذ المشروع وفقاً لمعايير الاستدامة المعتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

شبكة طرق عالمية

أنجزت البلدية العام الماضي، مشروع توسعة منفذ الطريق الواصل بين شارع الشيخ زايد بن سلطان (E10) وطريق أبوظبي - العين (E22).

وهدفت الأعمال إلى تحسين الربط بين الطرق السريعة بالشكل الذي يواكب تطور شبكة الطرق العالمية التي تتمتع بها أبوظبي، وكذلك تسهيل حركة الدخول والخروج بمنطقة ربدان، لتفادي الازدحام المروري الذي قد يحدث على طريق أبوظبي - العين E22، بالإضافة إلى الارتقاء بمعايير جودة الحياة لإسعاد مرتادي المنطقة من كافة أفراد المجتمع.

وتضمن المشروع، تنفيذ أعمال رصف بالأسفلت لمساحة 35,550 متراً مربعاً، وتركيب بلاط على مساحة 1,167 متراً مربعاً، وتركيب 920 متراً طولياً من الحواجز الخرسانية، وتركيب شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول 158 متراً، بالإضافة إلى إزالة ونقل الخطوط المتعارضة، ونقل 40 شجرة غاف و58 نخلة والاستفادة منها بإعادة زراعتها في مناطق أخرى.