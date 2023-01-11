بلدية العين تطلق «أسواق الحدائق»

العين (وام)

أطلقت بلدية العين، فعاليات «أسواق الحدائق»، في 7 حدائق بمدينة العين منذ ديسمبر الماضي، بمشاركة أكثر من 25 تاجراً وعارضاً من الأسر المنتجة، وذلك خلال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، وتستمر الفعاليات حتى منتصف فبراير المقبل.

تهدف البلدية من الفعاليات إلى تعزيز دور حدائق مدينة العين، مع تقديم الخدمات المجتمعية الجاذبة لزوار الحدائق في أجواء شتوية مميزة، بجانب تقديم الدعم وتمكين أفراد المجتمع وأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة من الأسر المنتجة في الاستفادة من مواقع الحدائق لتسويق منتجاتهم وخدماتهم التجارية، إضافة إلى تنمية المهارات المجتمعية.

وتتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة وواسعة من المنتجات والسلع المميزة، بمشاركة الأسر المنتجة، في كل من حدائق الوادي وآثار هيلي والسلامات والعامرة شمال والظاهر وناهل والوقن.

وأكدت البلدية أن فعاليات أسواق الحدائق ساهمت في جذب أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية من خلال أجواء مفعمة بالمرح وتجارب التسوق، إضافة إلى باقة متنوعة من المنتجات الغذائية والسلع والأنشطة الترفيهية، بما يعزز تنافسية المنتجات المحلية، ويدعم إمكانات التجار المواطنين والأسر المنتجة، ونظراً للإقبال على هذه الفعاليات تدرس البلدية إمكانية التمديد لنهاية شهر أبريل المقبل.