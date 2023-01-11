الخميس 12 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بلدية العين تطلق «أسواق الحدائق»

بلدية العين تطلق «أسواق الحدائق»
12 يناير 2023 00:59

العين (وام)

أخبار ذات صلة
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
رئيس الدولة: الإمارات تُرسِّخ العمل الإنساني

أطلقت بلدية العين، فعاليات «أسواق الحدائق»، في 7 حدائق بمدينة العين منذ ديسمبر الماضي، بمشاركة أكثر من 25 تاجراً وعارضاً من الأسر المنتجة، وذلك خلال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، وتستمر الفعاليات حتى منتصف فبراير المقبل.
تهدف البلدية من الفعاليات إلى تعزيز دور حدائق مدينة العين، مع تقديم الخدمات المجتمعية الجاذبة لزوار الحدائق في أجواء شتوية مميزة، بجانب تقديم الدعم وتمكين أفراد المجتمع وأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة من الأسر المنتجة في الاستفادة من مواقع الحدائق لتسويق منتجاتهم وخدماتهم التجارية، إضافة إلى تنمية المهارات المجتمعية.
وتتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة وواسعة من المنتجات والسلع المميزة، بمشاركة الأسر المنتجة، في كل من حدائق الوادي وآثار هيلي والسلامات والعامرة شمال والظاهر وناهل والوقن.
وأكدت البلدية أن فعاليات أسواق الحدائق ساهمت في جذب أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية من خلال أجواء مفعمة بالمرح وتجارب التسوق، إضافة إلى باقة متنوعة من المنتجات الغذائية والسلع والأنشطة الترفيهية، بما يعزز تنافسية المنتجات المحلية، ويدعم إمكانات التجار المواطنين والأسر المنتجة، ونظراً للإقبال على هذه الفعاليات تدرس البلدية إمكانية التمديد لنهاية شهر أبريل المقبل.

بلدية العين
الإمارات
العين
آخر الأخبار
أندرويد
دنيا
6 ميزات رائعة من جوجل لمستخدمي نظام أندرويد
اليوم 08:13
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
عربي ودولي
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
اليوم 07:48
رجل يمر أمام مختبر
عربي ودولي
الصحة العالمية: متحور "XBB1.5" وراء زيادة إصابات كورونا
اليوم 07:37
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
عربي ودولي
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
اليوم 01:02
جنديان يرفعان العلم اليمني خلال تدريب عسكري (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن: لن نسمح باستمرار حالة اللاسلم واللاحرب
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©