فعاليات ومسابقات للجمهور بسوق الظفرة التراثي

الظفرة (وام)

يقدم سوق الظفرة التراثي المصاحب لمزاينة مدينة زايد في مهرجان الظفرة بدورته السادسة عشرة، فعاليات وبرامج متنوعة لزوار المزاينة وضيوف مدينة زايد في منطقة الظفرة.

ويضم السوق أكثر من 180 محلاً وعربة طعام متنقلة، والتي تقدم المنتجات الإماراتية والخليجية التقليدية، والعطور والبخور والملابس والأدوات المنزلية والتحف الفنية، وأدوات الرحلات والتخييم والعديد من المنتجات التراثية المتنوعة، إذ يستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً، وذلك حتى 31 يناير الجاري.

ويشهد السوق يومياً فعاليات ومسابقات للجمهور من خلال المسرح، وأجنحة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومسابقات الحرف اليدوية والطبخ الشعبي، إلى جانب ركن القهوة العربية والحظيرة التي تعكس للزائر جانب من الموروث الإماراتي.

ويتزين السوق بالمنتجات التراثية يدوية الصنع التي تصنعها حاميات التراث، إذ تجذب هذه المنتجات الزوار وتبهرهم بألوانها وأشكالها المميزة والتي تصنع أمام أعينهم، ويساهم السوق على إبراز الصناعات التقليدية والترويج لها.

ركن الجاليات

يحتضن السوق ركن الجاليات، والذي يحتوي على محلات متنوعة تعرض منتجات عدد من الدول العربية وغير العربية، وتستعرض المأكولات والمشروبات والملابس، وغير ذلك مما يرتبط بتراث وحياة أبناء هذه الدول. ومن جهة أخرى، تشارك شرطة أبوظبي في فعاليات مهرجان الظفرة بدورته الحالية ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، الذي انطلق في مدينة زايد، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، ويتضمن عشرات الفعاليات التراثية والمسابقات. وأكد العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في جميع الفعاليات والأنشطة الهادفة التي تقام في منطقة الظفرة، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، وحرصها على الإسهام في إنجاح المهرجان عبر تطوير أساليب التواصل مع الجمهور. وأضاف أن أجهزة الشرطة تواصل جهودها في تعزيز انسيابية الحركة المرورية أثناء الفعاليات، وتكثف الدوريات الأمنية والشرطية تواجدها في الموقع لمساعدة رواد المهرجان والرد على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الشرطية إلى جانب تقديم المساعدة لهم للوصول بسهولة لموقع المهرجان. وتشارك إدارات عدة من شرطة أبوظبي بالتعريف بمهامها وخدماتها ضمن فعاليات المهرجان ومنها إدارة طيران شرطة أبوظبي وإدارة الإنقاذ والإطفاء الظفرة وإدارة مرور منطقة الظفرة وإدارة التحقيق والبحث الجنائي وإدارة المهام الخاصة منطقة الظفرة ومركز القيادة والتحكم وعدد من الجهات والأقسام.