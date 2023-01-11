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«كهرباء الشارقة» تتسلم شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل

«كهرباء الشارقة» تتسلم شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل
12 يناير 2023 00:59

الشارقة (الاتحاد)

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تسلمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل من مؤسسة «جريت بليس تو ورك» العالمية، والتي حصلت عليها الهيئة تقديراً لجهودها في مجال تحفيز الموظفين وفعالية وتأثير الاتصال والتواصل الداخلي بين القيادة والموظفين. وأوضح عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام الهيئة الحرص على استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة من المواطنين للعمل بإداراتها المختلفة وتحرص على تقييم الآداء المستمر للموظفين في كافة المستويات الوظيفية والتعرف على متطلباتهم والتخطيط المستمر لرفع كفاءة الكوادر البشرية والاستماع لاحتياجاتهم وتطلعاتهم وإعداد وتنفيذ المبادرات التي تسهم في توفير بيئة العمل الإيجابية التي تسهم في تنمية قدرات الموظف وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، والتي تُعد من الركائز الأساسية للثقافة المؤسسية في الهيئة، وتطبيق أفضل الممارسات وزيادة القدرة التنافسية والفخر بالانتماء للهيئة.

كهرباء الشارقة
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