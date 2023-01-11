«دبي الخيرية» تطلق تطبيق التبرعات الذكي

دبي (الاتحاد)

أطلقت جمعية دبي الخيرية تطبيقها الإلكتروني الجديد للهواتف الذكية «دبي الخيرية» الذي يعد من أحدث التطبيقات الذكية لتقديم خدمات التبرع لكافة مشاريعها الخيرية والإنسانية، وتعريف المتبرعين بالدور الحيوي الذي تؤديه الجمعية في مجال العمل الإنساني وخدمة المجتمع.

ويعتبر التطبيق الإلكتروني منصة متكاملة ومتوافقة مع أنظمة التشغيل أندرويد وIOS تسهل على أهل الخير والمحسنين الإطلاع على كافة المشاريع الخيرية والحملات الموسمية، وتتيح لهم طرق متنوعة وآمنة لعملية التبرع، حيث توفر التبرع عبر البطاقات الإئتمانية، العملات الرقمية المشفرة، وعبر النت بانكنغ، ومن خلال آبل باي أو غوغل باي، إضافة للتبرع عبر الرسائل النصية.

يحتوي التطبيق الإلكتروني على قوائم منظمة وواجهة مرنة تمكن المستخدم من الوصول بطريقة سلسلة لأي مشروع يستهدف التبرع لأجله، والتحقق من جميع التبرعات التي يقوم بها وتعديلها، وكذلك اختيار طريقة الدفع الأنسب من خلال سلة التبرعات، بحيث يستطيع المتبرع من خلال هاتفه الخاص وفي دقائق قليلة أن يساهم بصورة مباشرة في أي من مشاريع الخير في الجمعية.