مؤتمر المتلازمات النادرة فبراير المقبل

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق في فبراير المقبل، أعمال المؤتمر العلمي الدولي «المتلازمات النادرة المرتبطة بالإعاقة» الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تحت رعاية كريمةٍ من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالشراكة مع جامعة الشارقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويستمرّ ليومين، في قاعة المنتدى الطلابي، بكليّة البنين جامعة الشارقة.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة عن سعادة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمشاركتها مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وجامعة الشارقة في المؤتمر العلمي الدولي للمتلازمات النادرة المرتبطة بالإعاقة.

وأشاد بأهمية هذا المؤتمر الذي يهدف لتسليط الضوء على المتلازمات النادرة المرتبطة بالإعاقة وطرق التعامل معها، كما يساهم في زيادة الوعي لدى الكوادر الطبية ذات العلاقة حول أحدث المستجدات والممارسات الطبية والعملية والتربوية والتأهيلية للأشخاص المصابين بهذه المتلازمات النادرة.

وقال: «إن هذا المؤتمر يعتبر من الدعائم الأساسية التي تهدف لتحسين جودة حياة الأفراد ذوي المتلازمات النادرة وأسرهم حيث يتم فيه تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من نخبة الاختصاصيين والأطباء والباحثين وأولياء الأمور والعاملين في المجال».