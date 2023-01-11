200 مبادرة لعجمان للتنمية الاجتماعية في 2023

عجمان (وام)

اعتمد مجلس إدارة مجلس ادارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية الخطة التشغيلية لعام 2023 والتي تضمنت 200 مبادرة وفعالية سيتم تنفيذها خلال العام، والتي تركزت على تنشيط المبادرات الخاصة بالمجتمع المحلي وتعزيز الترابط والتلاحم، وذلك من خلال الدعم الكامل في طرح المبادرات والفعاليات المعززة لهذه الروابط والتركيز أيضاً على نوعية البرامج الثقافية المقدمه للمجتمع بكافة الشرائح. وبحث المجلس خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من أبرزها اعتماد الميزانية التقديرية للجمعية لعام 2023 ومتابعة ودراسة المؤشرات ذات الصلة بمصالح المجتمع المحلي في الإمارة.

وأكد أحمد حسن الفورة رئيس مجلس ادارة الجمعية على أن من أبرز التوصيات من الحكومة هو التركيز على المجتمع المحلي لإمارة عجمان، فيما استعرضت منى المطروشي مدير عام الجمعية أبرز مهام الجمعية والتحديات التي تواجه بعض الأنشطة التي تلاقي بعض العزوف عن المشاركة فيها والتمكن من تجاوزها، من خلال مواصلة إطلاق المبادرات المتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع لتعزيز النشاط الاجتماعي والثقافي وتحسين الأداء المستدام للجمعية. وتناول المجلس خلال الاجتماع المشاريع الرئيسية التي ستعمل الجمعية على تحقيقها في الفترة المقبلة والمتمثلة في السعي الدؤوب لجذب المجتمع والأطفال لتوفير التسهيلات والخدمات التطوعية للطلاب من خلال البرامج التي تطرحها.