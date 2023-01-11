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«طرق دبي» تمنح حقوق تسمية محطة «الصفا» لشركة في البرمجيات

«طرق دبي» تمنح حقوق تسمية محطة «الصفا» لشركة في البرمجيات
12 يناير 2023 00:59

دبي (وام) 

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منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شركة «أون باسيف» المختصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي في العالم، حقوق تسمية محطة مترو «الصفا» ليصبح اسمها الجديد محطة مترو «أون باسيف» لمدة 10 أعوام. وتقع المحطة على الخط الأحمر لشبكة مترو دبي، وتمتاز بموقعها الاستراتيجي والحيوي على شارع الشيخ زايد
وقال عبدالمحسن إبراهيم كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: سعداء لاستحواذ واحدة من الشركات العالمية على حقوق تسمية محطة مترو «الصفا»، حيث تعتبر هذه الخطوة فرصة مثالية في سبيل إبراز علاماتها التجارية، وتعزيز موقعها في الخريطة الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الامارات عموماً».
وقال أشرف مفرح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أون باسيف»:«شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعد خطوة من ضمن خطوات مستقبلية عديدة، التي تهدف إلى نشر استخدامات الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع، حيث تعد دبي واحدة من أكثر الوجهات استقطاباً للجنسيات المتعددة من أرجاء الكرة الأرضية، إذ شهد عام 2022 وصول أكثر من 8 ملايين سائح إليها».
من جانبه أكد محمد نزال، الرئيس التنفيذي لقسم التسويق بشركة أون باسيف، أن هذا التعاون المثمر والبناء سيساعد شركة «أون باسيف» على تقديم العديد من خدماتها الرقمية الذكية إلى المجتمع الإماراتي وسيكون بمثابة فرصة جيدة لتدعيم خدمات الذكاء الاصطناعي في الدولة.

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