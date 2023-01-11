أمطار محتملة اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أدى امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، على الدولة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة على الدولة أمس 26.4 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بانخفاض نحو 5 درجات عن أول أمس، حيث كانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أول أمس 31.4 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

فيما كانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس 7.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وكان الطقس أمس، غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وبلغ ارتفاعه 8 أقدام بالعمق، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان، حيث بلغ ارتفاع الموج 6 أقدام بالعمق، ويتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار خاصة شرقاً، وسرعتها من15إلى25، وتصل إلى40كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً خاصة شمالاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يتوقع المركز أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً، وسرعتها من15إلى 25 وتصل إلى40كم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز في تقرير له إلى حالة جوية على الدولة من المتوقع انتهاؤها اليوم الخميس 12 يناير 2023، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية دافئة رطبة مع تيار هوائي غربي في طبقات الجو العليا، مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب.

السحب

لفت التقرير إلى أن الطقس يكون غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، حيث تزداد كميات السحب على فترات على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية من الدولة، مع فرصة لسقوط أمطار على فترات متباعدة، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الأربعاء. وبالنسبة للرياح، تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً مساء يوم الثلاثاء خاصة على البحر، والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

السمات المناخية

وطبقاً للسمات المناخية لشهر يناير، يتميز هذا الشهر بانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس بارداً نهاراً وشديد البرودة أحياناً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي المتمركز فوق سيبيريا، حيث يندفع هواء بارد نحو شبه الجزيرة العربية والمنطقة المحيطة بها.

كما تتأثر المنطقة أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية التي تمر فوق البحر المتوسط، حيث تواصل تقدمها شرقاً لتنحرف أحياناً نحو منطقة الخليج العربي، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يقترن وجود هذه المنخفضات مع كتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي علوي، تؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب على الدولة من حين إلى آخر، مع سقوط الأمطار على مناطق مختلفة.

كما تشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاطاً ملحوظاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر بشكل ملحوظ.