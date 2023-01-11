«إقامة دبي» تنجز 62.244 مليون معاملة العام الماضي

سامي عبد الرؤوف (دبي) أعلن الفريق محمد أحمد المري، المدير العام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن إنجاز الإدارة لعدد 62 مليوناً و244 ألفاً و253 معاملة خلال عام 2022، منها 46 مليوناً و965 ألفاً و715 معاملة دخول وخروج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منها أيضاً قرابة 80 ألف إقامة ذهبية.
وأطلق المري خدمة مبتكرة تقدم لأول مرة، تتمثل في خدمة الاتصال المرئي للتواصل مع المتعاملين؛ بهدف الاستفسار عن المعاملات واستكمال النواقص وإنجازها على مدار الساعة، حيث يتم إنجاز المعاملات من خلال التواصل المرئي مع موظف الإدارة، وإرفاق المستندات الناقصة مباشرة عبر الخدمة، والانتهاء من المعاملة، حيث تركز هذه الخدمة على استكمال كافة الوثائق في حالة عدم اكتمالها عند التقديم. وأشار المري، خلال مؤتمر المجلس الإعلامي الثالث، الذي عقدته بمقرها بدبي، إلى أن الإدارة نجحت في إنجاز ملايين المعاملات، وفي الوقت نفسه وفرت أعلى معايير الدقة والسرعة والشفافية، بالإضافة إلى توفير استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات للمتعاملين، لافتاً إلى أن الإدارة حصدت باقة من الجوائز والتصنيفات المحلية والعالمية التي مكّنتها من ترسيخ مكانة دبي كإحدى أفضل الوجهات العالمية التي تطبق أفضل الممارسات والتجارب للمتعاملين.
وأظهرت الإحصاءات التي عرضتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أنه تم إنجاز 62 مليوناً و244 ألف و253 معاملة خلال العام الماضي، منها 46 مليوناً و965 ألفاً و715 معاملة دخول وخروج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، و9 ملايين و852 ألفاً و218 معاملة أذونات الدخول المنجزة خلال عام 2022. كما تم إنجاز 4 ملايين و499 ألفاً و712 معاملة إقامة، و40 ألفاً و642 جواز سفر إلكترونياً، 37 ألفاً و267 معاملة شؤون واستشارات قانونية، إلى جانب المعاملات المتنوعة الأخرى، مقابل 37 مليوناً و384 ألفاً و28 معاملة خلال عام 2021. وكشف الفريق المري عن أن عدد الإقامات الذهبية التي أصدرتها الإدارة لجميع الفئات مع نهاية عام 2022 وصل إلى 79.617 ألف إقامة، مقابل 47.150 ألف إقامة خلال عام 2021، وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين إلى 96%، فيما وصل مؤشر سعادة الشركاء إلى 100%، وبلغت نسبة تنفيذ الخطط التشغيلية إلى 99%، فيما بلغ عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال «آمر» مليون و373 ألفاً و268 مكالمة خلال عام 2022. وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الجهود المدروسة والخطط الاستباقية للإدارة العامة، أسهمت في تحقيق قفزة نوعية وتحول جوهري في أنماط الخدمات التي وفرتها «إقامة دبي» خلال عام 2022، مشيراً إلى المضي قدماً في تحقيق التميز والريادة العالمية من خلال تحقيق الاستدامة الشاملة في بيئة العمل من حيث تمكين القدرات والكفاءات البشرية، والتحفيز على إطلاق الأفكار الإبداعية، وتوظيف التطبيقات الرقمية وتوجيه خدمات الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على مكانة دبي.