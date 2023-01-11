جراحة نوعية تنقذ حياة مريض تعرض لحادث سير

لمياء الهرمودي (الشارقة) استطاع الفريق الطبي في المستشفى السعودي الألماني في الدولة، إنقاذ مريض تعرض لحاث سير مروع، إذ تم التدخل الجراحي بشكل سريع ومحكم عند استقبال الحالة، ضمن عملية جراحية استغرقت أربع ساعات لاحتواء نزف تعرض له المصاب في أحد أهم الأوعية الدموية في الدماغ.
وقال الدكتور خلدون عثمان، استشاري جراحة الأعصاب والعمود الفقري، والذي قام بإجراء العملية في المستشفى: «وصل المصاب في العقد الرابع من العمر من الجنسية الآسيوية بعد تعرضه لحادث سير خطير إلى المستشفى السعودي الألماني بالدولة، وكشفت الفحوص والتشخيص التي تم إجراؤها عن ورم دموي كبير فوق الجافية يضغط على الدماغ الأمامي، وإصابة معقدة في الجمجمة، مع كسور متنوعة تصل إلى قاعدة الجمجمة تحت جرح أمامي بارز بطول 5 سم». وأضاف: «بعد التأكد من استقرار الحالة بشكل أولي، تم نقل المريض على الفور إلى غرفة العمليات، وتم إجراء اللازم بشكل عاجل وإخلاء الورم الدموي، وتنظيف الجيوب الجبهية وملئها بالصفاق الحي لمنع تسرب السائل الدماغي النخاعي، هذا وتم توصيل الأجزاء العظمية المتعددة معاً وإعادة إصلاحها بعد رفع الجافية لمنع أي تجمع محتمل للسوائل فوق الدماغ». وأوضح أنه تم إجراء العملية في وقت قياسي، حيث تم تصوير المريض والتشخيص وإجراء العملية خلال أربع ساعات، ما ساعد في إنقاذ المريض، وتفادي مضاعفات كادت تودي بحياة المريض. وقال: «هذه الإصابات التي تصيب قاعدة الجمجمة غالباً ما تترافق باحتمالات عالية لالتهاب السحايا وتسرب السائل الدماغي الشوكي من الأنف، وهذا ما تم تجنبه من خلال التدخل السريع والمحكم، وقد تبين خلال العملية أذية في الجيب السهمي العلوي، وهو أحد أكبر الأوعية الدموية في الدماغ، والذي إذا تعرض إلى أي أذية فقد يتسبب في الوفاة». وأضاف: «كان يجب علينا التدخل بشكل دقيق للغاية وبسرعة، واستطعنا تدارك تلك التحديات بتوفيق من الله، حيث استطعنا إنقاذ حياة المريض وتدارك مرحلة الخطر، وقد تم إصحاء المريض مباشرة بعد الجراحة، وكانت حالته الطبية مستقرة دون أي مضاعفات». من جهته، أعرب المريض عن امتنانه لله وللفريق الطبي في المستشفى الذي عمل بشكل جدي وسريع لإنقاذ حياته. وقال: «أنا ممتن للجهد الكبير الذي بذله طاقم الأطباء في المستشفى السعودي الألماني، وبشكل خاص الدكتور خلدون عثمان، أشعر أنني ولدت من جديد، وأحمد الله على ذلك».