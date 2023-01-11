الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار خاصة شرقاً.

الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً خاصة شمالاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والمد الثاني عند الساعة 20:05 والجزر الأول عند الساعة 09:39 والجزر الثاني عند الساعة 22:27.

بحر عمان: متوسط إلى مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:26 والمد الثاني عند الساعة 01:22 والجزر الأول عند الساعة 18:36 والجزرالثاني عند الساعة 07:58 .