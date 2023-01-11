«عجمان» تطلق خدمات للنقل الجوي إلكترونياً

عجمان (وام)

أطلقت هيئة النقل في عجمان خدمات النقل الجوي الإلكترونية والتي تتضمن الموافقات المبدئية لكل من أنشطة الطيران في الإمارة والمعاهد والأندية الخاصة بالنقل الجوي ، ومهابط الطيران والخدمات العامة للطيران المدني والتصاريح الخاصة بالبناء والتعلية داخل الإمارة .. وذلك ضمن مشروع التحوّل الرقمي الشامل لخدمات الهيئة.

وتعد خدمة الموافقة المبدئية لأنشطة الطيران المدني هي خدمة إصدار وتجديد الموافقات المبدئية لكل ما يتعلق بالطيران المدني من خدمات يمكن الحصول عليها من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة من أنشطة صناعة الطائرات أو قطع غيارها أو معداتها الداخلية ، وتتضمن الخدمة مزاولة نشاط صناعة الطائرات و صناعة الأجزاء الداخلية للطائرات و صناعة أجهزة محاكاة الطائرات و صناعة طائرات التحكم عن بعد وإصدار موافقة مبدئية على فتح فرع أو مركز خدمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران في الامارة.

وبالنسبة للموافقة المبدئية للمعاهد والأندية الخاصة بالنقل الجوي هي إصدار الإذن بالبدء في انشاء الأندية الرياضية المتعلقة بشكل تام بالطيران المدني والتي تحتوي على الطائرات الرياضية الجوية الخفيفة إضافة إلى اعتماد البرامج التدريبية لتلك الأندية أو حال توفرها في إحدى الجامعات أو المعاهد في الإمارة ، وتتضمن انشاء معهد تدريب وانشاء نادي مزاولة أنشطة تتعلق بقطاع الطيران واعتماد البرامج المهنية والتدريبية المتعلقة بقطاع الطيران.

وتوجد مجموعة من الضوابط و المعايير التي يجب توفرها للحصول على الموافقة المبدئية وهي أن يكون مقدم الطلب حاصل على ترخيص ANA من الهيئة العامة للطيران المدني ، واجتياز الدورة التدريبية لكل من مدير العمليات – مدير الصيانة – مدير الأمن ، واستكمال كتيب الارشادات الفنية و التقنية، واستكمال اجراءات ترخيص المدرج من الناحية الفنية والأمنية والتقنية عن طريق النزول الميداني من قبل الهيئة العامة للطيران المدني .

أما خدمة الموافقة المبدئية لمهابط الطيران هي خدمة الموافقات الخاصة بانشاء المهابط في الإمارة سواء المهابط الخدمية أو المؤقتة أو انشاء مدارج للأغراض التجارية ، حيث تتضمن عده خدمات منها مهابط ( خدمية – طوارئ – تجارية )، ومدرج للأغراض التجارية ، ومهابط مؤقتة ، و توجد عدة اشتراطات منها اشتراطات الأمن والسلامة ، حيث يجب توفر مطفأه حريق بنوعيها الجافة وثاني أكسيدالكربون إضافة إلى مؤشر اتجاه الرياح و يجب أن يكون بلونين برتقالي وأبيض ، بجانب استخدام الإضاءة الليلية على المدرج لتسهيل توجيه قائد الطائرة ،وقياس المؤشر .

وبالنسبة للخدمات العامة للطيران المدني فتتضمن خدمة تصريح إقامة عروض الألعاب النارية للشركات العاملة في مجال عروض الألعاب النارية وتصريح أنظمة التتبع الفضائية ( المدفع الفضائي – الليزر ) وتصريح البالونات الهوائية وتصريح التصوير الجوي وتصريح تشغيل طائرة بدون طيار وإصدار / تجديد الموافقة المبدئية لترخيص طائرة بدون طيار ،وتصريح استخدام الإنارات التحذيرية للطائرات على المباني التي يزيد ارتفاعها عن 100 متر.

وقال المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتصاريح إن توفير خدمات النقل الجوي جاء انطلاقًا من دور الهيئة في تحقيق أجواء آمنة وفقاً لأدق معاييرالسلامة العالمية، وضمن جهود الهيئة في تحسين وتنظيم عمل الطيران المدني في الإمارة وتفعيلاً لرؤيتها نقل آمن مستدام ومتطور.

وبين أنه يمكن الحصول على الخدمات كافة عن طريق الموقع الإلكتروني www.ta.gov.ae ، حيث تمتاز بالسهولة فكل ما على المستفيد هو زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة، ومن ثم القيام بتعبئة الطلب وتتبعه إلكترونيًا، حيث تتميز الخدمة التي تقدمها الهيئة بالسهولة والمرونة في انهاء الإجراءات، والربط مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تيسير وتسهيل إجراءات التسجيل وإصدار التصاريح.

وشددت الهيئة على أهمية الحصول على تصريح قبل القيام بأي نشاط جوي وذلك لتجنب الحصول على مخالفة، كما يمكن أن يتم التقديم على الخدمة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ، ويمكن الاستفسار عن خدمات التصاريح عن طريق الاتصال على الرقم600599997 أو عن طريق البريد الإلكتروني ask@ta.gov.ae .