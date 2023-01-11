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الإمارات

إعلان نتائج الفصل الدراسي غداً الخميس

مؤسسة الإمارات للتعليم (من المصدر)
11 يناير 2023 13:16

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن موعد نتائج الفصل الدراسي للصفوف من الأول حتى الثاني عشر، على أن تبدأ غداً الخميس الموافق 12 يناير، بإعلان نتائج الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، ويوم الجمعة تعلن نتائج الصفوف من الأول حتى الثامن.

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