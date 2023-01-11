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شرطة أبوظبي تُحدد 4 قواعد للقيادة الآمنة بمنطقة المدارس

شرطة أبوظبي تُحدد 4 قواعد للقيادة الآمنة بمنطقة المدارس
11 يناير 2023 09:41

بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية للسائقين حول القيادة الآمنة في منطقة المدارس من أجل سلامة الطلاب ومستخدمي الطريق من خلال اتباع 4 قواعد وهي: عدم الانشغال بالهاتف المتحرك أثناء القيادة على الطريق، عدم تجاوز حد السرعة أثناء القيادة، الاستعداد الدائم والانتباه لمفاجآت الطريق، الانتباه الجيد عند الاقتراب من علامات التوقف وممر المشاة والممرات الجانبية.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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