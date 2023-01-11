شرطة أبوظبي تُحدد 4 قواعد للقيادة الآمنة بمنطقة المدارس

بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية للسائقين حول القيادة الآمنة في منطقة المدارس من أجل سلامة الطلاب ومستخدمي الطريق من خلال اتباع 4 قواعد وهي: عدم الانشغال بالهاتف المتحرك أثناء القيادة على الطريق، عدم تجاوز حد السرعة أثناء القيادة، الاستعداد الدائم والانتباه لمفاجآت الطريق، الانتباه الجيد عند الاقتراب من علامات التوقف وممر المشاة والممرات الجانبية.