بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية للسائقين حول القيادة الآمنة في منطقة المدارس من أجل سلامة الطلاب ومستخدمي الطريق من خلال اتباع 4 قواعد وهي: عدم الانشغال بالهاتف المتحرك أثناء القيادة على الطريق، عدم تجاوز حد السرعة أثناء القيادة، الاستعداد الدائم والانتباه لمفاجآت الطريق، الانتباه الجيد عند الاقتراب من علامات التوقف وممر المشاة والممرات الجانبية.
#فيديو | #شرطة_أبوظبي تُحدد 4 قواعد للقيادة الآمنة بمنطقة المدارس— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) January 11, 2023
التفاصيل:https://t.co/eWD0X8gB0P#التوعية_المرورية_الرقمية pic.twitter.com/Z9AIsMvouZ