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«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد جمهورية بلغاريا

شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
11 يناير 2023 00:00

أبوظبي  (وام)
تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي نسخة من أوراق اعتماد إيفان جوردانوف، سفير بلغاريا لدى الدولة.
وتمنّى وكيل الوزارة المساعد.. للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.
ومن جانبه، أعرب سفير بلغاريا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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المصدر: وام
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
بلغاريا
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