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الإمارات

لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش الأداء المالي للحكومة الاتحادية

مكتوم بن محمد مترئساً الاجتماع بحضور منصور بن زايد وعبدالله بن زايد ومحمد القرقاوي (وام)
11 يناير 2023 01:01

دبي (وام)

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، الاجتماع الثامن للجنة الميزانية العامة للاتحاد، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. 
كما حضر الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، عدداً من المواضيع، أهمها التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنتين الماليتين 2022 - 2023 في ضوء الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية 2022، وتنبؤات الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2023.

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واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2022 على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت خلال عام 2022، حيث تعكس المؤشرات النمو الاقتصادي الوطني، وانتعاش مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وناقشت اللجنة طلبات الجهات الاتحادية بشأن الميزانية التكميلية للسنة المالية 2023، بالإضافة إلى الاطلاع على مستجدات المشروعات الرأسمالية المعتمدة التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2022، والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها خلال السنة المالية 2023، وفقاً للسياسات والإجراءات المالية المتبعة.

مكتوم بن محمد بن راشد
دبي
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عبدالله بن زايد
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