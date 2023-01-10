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إعفاء 42 مشروعاً مدعوماً في الشارقة من الرسوم الحكومية لعامين

ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد (وام)
11 يناير 2023 01:00

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس خلال الاجتماع جملة من الموضوعات الحكومية واتخذ حيالها القرارات اللازمة التي تتوافق مع رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة للارتقاء بالقطاعات كافة. فقد أصدر المجلس قراراً يقضي بتمديد فترة الخصم على رسوم تصديق عقود الإيجار المتأخرة في إمارة الشارقة حتى 1 فبراير 2023م.
واستمراراً لدعم المجلس التنفيذي لرواد الأعمال الشباب وتحفيزهم للارتقاء بأنشطتهم التجارية، اعتمد المجلس إعفاء 42 مشروعاً مدعوماً من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» من رسوم الجهات الحكومية لمدة عامين.
كما اعتمد المجلس عدداً من مقترحات تعزيز حركة النقل للشاحنات على مختلف طرق الإمارة بما يسهم في الحفاظ على السلامة العامة وتنظيم حركة المرور ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق وفق أفضل المعايير العالمية.

الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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