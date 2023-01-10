استعراض تطورات تنفيذ «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية

دبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اجتماعاً موسعاً بحضور 80 من الوكلاء المساعدين والمديرين التنفيذيين لقطاعات الخدمات المساندة ومديري الاستراتيجية والمستقبل في الجهات الحكومية الاتحادية، تم خلاله التعريف بما وصلت إليه مبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر الماضي، واستعراض أداء الجهات خلال أولى مراحل المشروع التي ركزت على تمكين موظفي حكومة الإمارات من المهارات المستقبلية في مجالي الأمن السيبراني والتحول الرقمي.

كما استعرض فريق المبادرة توجهات قيادة حكومة دولة الإمارات بالتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، وبحث مع المشاركين في الاجتماع توجهات مبادرة «جاهز» التي تمثل مشروعاً تحولياً أساسياً ينفذ على مستوى الحكومة الاتحادية، وأهم مميزاته والمخرجات التي يسعى لتحقيقها وأهمها تطوير أداء الجهات في تعزيز الممكنات الخاصة بالموارد البشرية والمواهب الحكومية.

وتناول الاجتماع، مستجدات تطبيق المبادرة من خلال اعتمادها ضمن معايير تقييم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في معيار الجاهزية للمستقبل، وتبنيها في منظومة ممكنات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ونظام تقييم الأداء الوظيفي، إضافة إلى وضع نتائج تنفيذ المبادرة ضمن تقرير يتناول نسب حصول موظفي الجهات الحكومية على شارات مهارات المستقبل، الذي يرفع بشكل دوري إلى مجلس الوزراء.

وتطرق الاجتماع إلى محاور قرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد المشروع ونطاق وآلية تطبيقه على الجهات الحكومية، وتناول أهمية المشروع في تطوير جاهزية الحكومة وكوادرها وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وتهدف «جاهز» لتعزيز جاهزية الكوادر والمواهب الوطنية في الحكومة الاتحادية للمستقبل، وتمكينهم بالمهارات الجديدة المطلوبة لتصميم المستقبل والاستفادة من فرصه، من خلال منصة رقمية متكاملة لمهارات المستقبل، تدعم جاهزية الحكومة للمستقبل وترفع مشاركة كوادرها في تنفيذ رؤى القيادة ببناء نموذج حكومي مستقبلي رائد على مستوى العالم، وتعزيز الأداء والإنتاجية والكفاءة والجاهزية المستقبلية لدولة الإمارات.

وأكدت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، أن مبادرة «جاهز... مستقبل المواهب الحكومية» تعد إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في تنمية وتمكين الموارد البشرية الحكومية، وتعزيز قدراتها، وتأهيلها لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، واستشراف الفرص المستقبلية، والمساهمة في رسم وصنع مستقبل أفضل للدولة.

وقالت ليلى السويدي: إن مبادرة «جاهز» حققت ضمن نموذج مهارات الأمن السيبراني الذي تم طرحه مع إطلاق المبادرة مشاركة كبيرة، نتج عنها منح شارة مهارة الأمن السيبراني لنحو 7 آلاف مشارك من موظفي الحكومة الاتحادية.

وأشارت إلى أن مبادرة «جاهز» تجسد تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بتعزيز كفاءة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، وتطوير إمكانياته وصقل مواهبه، لافتةً إلى أن المبادرة تسهم بشكل كبير في تعزيز جاهزية موظفي الوزارات والجهات الاتحادية للمستقبل، وذلك من خلال التركيز على إكسابهم مهارات نوعية متقدمة في العديد من المجالات الحيوية والاستراتيجية.

وذكرت أن مبادرة «جاهز» تضاف إلى سلسلة المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة وكفاءة مؤسساتها الحكومية، مؤكدة أن المبادرة تسهم في زيادة جاذبية بيئة عمل الحكومة الاتحادية.

4 مجموعات مهارات مستقبلية

توفر منصة «جاهز» الرقمية لكافة موظفي الحكومة الاتحادية 4 مجموعات مهارات مستقبلية، تضم 20 مهارة للمستقبل، يتم استكمالها خلال عام. وتشمل مجموعة المهارات الرئيسية: المهارات الرقمية، ومهارات X10 لتعزيز الإنتاجية وتسريع الإنجاز، إضافة إلى مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاقتصاد الجديد.

وتشمل المنصة محفظة رقمية لمهارات المستقبل لكل موظف حكومي، تمثل ملفاً شخصياً شاملاً، يربط إنجاز الموظف في اكتساب المهارات بالأداء الوظيفي، ويحصل المشاركون في المنصة على شارات إنجاز عند استكمال متطلبات المهارات المستقبلية.

وتضم المنصة 15 شريكاً استراتيجياً من نخبة الجهات الحكومية والشركات العالمية، يقدمون محتوى متخصصاً عملياً ومرناً عبر المنصة الذكية لمبادرة جاهز، يمكن الموظفين من اكتساب أهم المهارات المستقبلية من خلال مسارين مخصصين لبناء مهارات المستقبل، يركز الأول على المستوى القيادي في الجهات الحكومية، ويبني الثاني مهارات المستقبل للموظفين الحكوميين في المستويات الوظيفية الأخرى.