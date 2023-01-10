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محمد الشرقي يؤكد على الاهتمام بالفنون

محمد الشرقي لدى استقبال أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون (وام)
11 يناير 2023 01:00

الفجيرة (وام) 

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ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الاجتماع الأول لعام 2023 لمجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في تشكيله الجديد.
واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على البرامج الدراسية التي تعمل عليها الأكاديمية خلال العام الحالي وخططها المستقبلية، وما حققته من إنجازات وأنشطة محلية وعالمية في مجال الفنون التي تقدمها لمنتسبيها والمهتمين بها. وأكد سموه، خلال الاجتماع، الأهمية التي توليها حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للنهوض بمجال الفنون كقيمة جمالية وإنسانية مؤثرة عبر التاريخ وتعزيز توجهات الدولة في هذا القطاع على مستوى العالم. وشدد سموه على أهمية تطوير برامج الفنون الجميلة والموسيقى، وتوظيف المعطيات المحلية والموروث الثقافي العربي الغني وتقديمه إلى العالم وتجسيده عبر الفنون بأنواعها. وتقدم مدير وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه لأنشطة الأكاديمية ومشاريعها، بما يسهم في الارتقاء بقطاع الفنون.
حضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعلي عبيد مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

محمد الشرقي
الفجيرة
أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
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