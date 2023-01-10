ورشة «مهارات التعامل مع الإعلام» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بالتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ورشة تدريبية بعنوان «مهارات الإلقاء والتعامل مع وسائل الإعلام، استهدفت المتحدثين الإعلاميين، ومسؤولي العلاقات العامة والإعلام والاتصال العاملين في الشركة والمشاريع التابعة لها، بهدف تنمية مهاراتهم في التعامل مع وسائل الإعلام، ومهارات التعامل مع الجمهور وإدارة المؤتمرات الصحفية، بما يساهم في بناء الصورة الذهنية الإيجابية عن رؤية الشركة ورسالتها. وتناولت الورشة التدريبية التي قدمها فجر قاسم علي مدير إدارة تطوير قطاع الإعلام في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أساسيات التعامل مع الكاميرا وأساليب بناء الحضور للمتحدث، وكيفية التعامل مع الصحفيين والإجابة على الأسئلة بطريقة صحيحة وتوصيل الفكرة الأساسية من الموضوع بسلاسة وسهولة، مع المحافظة على لغة الجسد الصحيحة، بالإضافة إلى خضوعهم لتدريبات عملية مباشرة لتطبيق ما تناولته الورشة التدريبية.

وقال سعيد شرار، المدير التنفيذي للعمليات وأصول الخدمات، في شركة الشارقة لإدارة الأصول: إن المدينة تقوم بتنظيم العديد من الدورات وورش العمل، لصقل وتنمية مواهب ومهارات المتحدثين الإعلاميين، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة بهدف المساهمة في إعداد قيادات متحدثة إعلامية قادرة على الوقوف أمام الكاميرا ونقل رسالة ورؤية الشركة بالطريقة الصحيحة. وأضاف أن مدينة الشارقة للإعلام، ترفد المجتمع بهذه الدورات والفعاليات المختلفة، من أجل صقل المواهب، وتحقيق الريادة في مجال التعليم والتدريب الإعلامي والإبداعي، وتمكين الشركات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرياديين من الانخراط في القطاعات الإعلامية الإبداعية، وتعزيز سمعة الإمارة في المجالات الإبداعية والإعلامية، من خلال إبراز المحتوى المحلي إقليمياً وعالمياً.